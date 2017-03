Donaueschingen Sprung in die neue Badesaison

Das halbwegs warme Wetter lockt die ersten Badegäste an den Riedsee.

Bereits das Anschwimmen des DLRG am Kirnbergsee zu Ostern kostet die Teilnehmer jede Menge Überwindung. So lange wollten sieben Mädchen aus Donaueschingen und Pfohren nicht warten und haben wegen des sonnigen Frühlingswetters diese Woche den Sprung in die Badesaison am Pfohrener Riedsee auf den 16. März vorverlegt. Leser-Reporter David Engesser hat den Moment festgehalten. Der Sprung ins Nass ist in einer kurzen Filmsequenz auch auf der Facebook-Seite Südkurier Donaueschingen zu sehen (von links): Anne Schreiner, Leonique Vollmer, Jule Hessemann, Kim Bührig, Leonie Demmer, Anna Bosch und Maja Moosmann.