Donaueschingen Sprach-Talente beweisen ihr Können

Gymnasiastinnen nehmen beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen die erste Hürde

Donaueschingen – Sieben Schülerinnen des Fürstenberg-Gymnasiums haben an der ersten Runde des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen teilgenommen. Voraussetzung war dafür die Gestaltung eines kreativen Dialogs oder einer Geschichte in einer Fremdsprache ihrer Wahl, so eine Pressemitteilung.

Achtklässlerin Nina Happle sowie ihre sechs Mitstreiterinnen aus der Klassenstufe 10 haben sich für Kreativaufgabe als erster Hürde etwas Spannendes überlegt. „Ich habe mich für Englisch als Wettbewerbssprache entschieden“, sagt Zehntklässlerin Anna. „Dafür musste ich mich vorher zur Kultur, Geschichte und Gesellschaft Irlands informieren.“ Andere aus der Gruppe haben das Französisch-Thema gewählt, in dem es um das französische Kino ging. Weitere mögliche Wettbewerbssprachen waren Latein, Altgriechisch, Spanisch, Dänisch, Italienisch und Russisch.

Bei den schriftlichen Aufgaben waren Ausdrucksfähigkeit, Grammatik und Vokabelwissen gefragt. Aber man musste auch sprachlich kreativ sein und Lust haben, etwas über andere Länder und Kulturen zu erfahren. „Die Klausur war nur auf den ersten Blick anstrengend“, betont die 15-jährige Lara rückblickend. Nach den einzelnen Aufgabenteilen habe es an diesem Klausurvormittag immer wieder genügend Pausen gegeben. Alle sieben Mädchen sind schon gespannt auf ihre Ergebnisse und hoffen auf eine Teilnahme beim anstehenden Landesfinale. Gänzlich unbegründet sind die Hoffnungen nicht: 2016 hat es FG-Abiturient Niclas Käfer bis ins Bundesfinale in Magdeburg geschafft.

Hauptpreis ganz am Ende der einzelnen Runden ist auch in diesem Jahr die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes, mit der eine finanzielle und individuelle Förderung durch das gesamte Studium hindurch verbunden ist. Neben Sach- und Geldpreisen gibt es zudem spannende Sprachreisen und Ferienaufenthalte zu gewinnen – zum Beispiel nach Italien, China, Südamerika oder in die USA.

Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist ein bundesweiter Wettbewerb in Deutschland für Schüler der Klassenstufen 6 bis 13 sowie Auszubildende. Mittlerweile machen jedes Jahr mehr als 15 000 Schülerinnen und Schüler beim Bundeswettbewerb mit. Er wurde 1979 vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gegründet und wird heute von der Initiative Bildung und Begabung ausgerichtet. Die Finanzierung übernimmt das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie der Stifterverband.