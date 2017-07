Donaueschingen Sommerspaß mit den quietschenden FC-Enten

Festreigen in Pfohren geht weiter: der Fußballclub feiert am Samstag und Sonntag sein Sommerfest mit Entenrennen

Die Pfohrener Vereinsmitglieder werden in diesem Jahr auf eine harte Arbeitsprobe gestellt. Zwei große Feste haben sie bereits mit Bravour geleistet und beim Donau-Musik-Fest zum 150-jährigen der Feuerwehrkapelle sowie beim großen Dorffest an der Entenburg zum 1200-Jahr-Jubiläum von Pfohren ingesamt rund 30 000 bewirtet. Hier halfen alle zum Gelingen mit und die FC-Mitglieder sind am kommenden Samstag und Sonntag beim traditionellen Sommerfest erneut gefordert, bei dem vor allem Jugendturniere das Programm auf dem Sportplatz prägen werden.

Neben den Spielen der Bambini, F-, E- und D-Jugend tagsüber wird einiges an Unterhaltung geboten. Am Samstag geht es um 11.30 Uhr mit den D-Junioren los und ab 15.30 Uhr gehen die E-Junioren an den Start. Die 17. Auflage des Elfmeter-Cups wird am Samstagabend für spannende Momente sorgen. Über die FC-Homepage kann man sich noch anmelden. Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf Spielern oder Spielerinnen, die jeweils gegen andere Teams vom Punkt schießen werden.

Am Sonntag spielt eine Abordnung der Feuerwehrkapelle zum Frühschoppen auf. Schon um 10 Uhr beginnt das Turnier der Bambini und um 12.30 Uhr schließt sich jenes der F-Junioren an. Um die Mittagszeit werden die Gruppen der Tanzschule Martina Dancker ihre neuen Tänze auf die Bühne zaubern. Spannend wird es um 15 Uhr, wenn die vielen gelben Rennenten vom Startblock Donaubrücke Richtung Sportplatz sprinten werden. Enten kann man noch beim Fest buchen und mit etwas Glück kann man einen der über hundert Preise gewinnen.