Donaueschingen Solarzellen-Feld am Autobahn-Zubringer

Solarzellen-Feld am Autobahn-Zubringer

Senkrecht stehende Solarzellen sollen auf einer 24 Hektar großen Wiese aufgestellt werden

Am Autobahndreieck Bad Dürrheim stehen schon welche, jetzt soll auch ein Feld an der B27 auf Höhe des Autobahnanschlusses mit Solarzellen bepflanzt werden. Ein entsprechender Antrag liegt den Gemeinderäten im Technischen Ausschuss am kommenden Dienstag, 11. Juli, 18 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses zur Entscheidung vor.

Ein Investor hat sich dieses Feld auf Aasener Gemarkung ausgesucht, weil Solarfelder im Abstand von 110 Meter von Autobahnen besonders gefördert werden. Die vorgesehene Fläche umfasst 24 Hektar landwirtschaftliche Fläche, die der Bewirtschaftung aber nicht verloren gehen würden, denn anders als herkömmliche Anlagen sind hier PV-Anlagen in Senkrechtaufstellung und Ost-West-Ausrichtung geplant, die eine landwirtschaftliche Nutzbarkeit weiterhin zulassen würden. Der Ortschaftsrat Aasen hat diesem Wiesenstück hinter der Autobahnbrücke (links in Fahrtrichtung Bad Dürrheim) bereits zugestimmt.