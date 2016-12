Donaueschingen So sieht ein Donaueschinger Schornsteinfeger die Sache mit dem Glück

So sieht ein Donaueschinger Schornsteinfeger die Sache mit dem Glück

Gesundheit ist für den Donaueschinger Schornsteinfegermeister Peter Weschle das höchste Gut. Von Berufs wegen hat er dabei für viele Menschen in der Region selbst Symbolwert. Das hat Tradition seit dem Mittelalter.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Einer von jenen, die das Glück seit 30 Jahren in 3000 Haushalten des oberen Bregtals und Brigachtal verbreiten ist der Donaueschinger Schornsteinfegermeister Peter Weschle. Der Wolterdinger ist der einzige Schornsteinfeger in der Donaustadt und leitet nebenbei noch den Schäferhundeverein.

Weschle und sein Angestellter Michale Hock sind sich ihrer Rolle als Glücksbringer das gesamte Jahr hindurch bewusst, Dennoch stehen sie vor allem um den Jahreswechsel vermehrt als glücksbringende Symbole im Fokus. Wohl sind sie nicht die einzigen in unserer von Leistung, Finanzen und Wirtschaft geprägten Gesellschaft. Laufend kommen neue Glückssymbole hinzu, andere verschwinden.

Doch es gibt auch solche die aufgrund ihrer geschichtlichen Vergangenheit oder eines sagenumwobenen Hintergrundes die Jahrhunderte überdauerten. Zu ihnen zählt das vierblättrige Kleeblatt, der in den Glückscent umgewandelte Glückpfennig, das Hufeisen, ein Mistelzweig, eine Hasenpfote oder auch ein Glücksschwein. Vor allem zu Beginn eines neuen Jahres kommen sie oft auch in Verbindung mit verheißungsvollen Orakeln und Bräuchen wie dem Bleigießen zu hohen Ehren.

Der staatlich bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger stuft die Gesundheit seiner Kunden und sein eigenes Wohlbefinden inzwischen als das größte Glück ein. Dennoch freut Peter Weschle sich immer wieder über die Menschen, die ihm auf seinen Touren über die Schulter streichen, an den goldenen Knöpfen seines Kollers drehen oder ihm an den Arm greifen. Gegenüber früher seien die Fragen ob er Lottospielern einen Geldsegen beschert seltener geworden.

Unter all den Glücksbringern nimmt der Schornsteinfeger eine Sonderstellung ein, da er das gesamte Jahr über als Glücksbringer wahrgenommen wird. Die Gründe für diese Rolle lassen sich bis zur Entstehungsgeschichte des Berufes im Mittelalter zurückverfolgen.

„Durch ihre Ankunft brachten die schwarzen Männer Sicherheit und Glück ins Haus. Denn mit ihrem jährlich ein- bis zweimaligen Reinigen und Kehren der Schornsteine verhinderten sie gefährlichen Rußbrand und bewahrten so das Leben und den Besitz ihrer Kunden“, erzählt Weschle. „Wer dieses Glück früher mit Füßen trat und dem Schornsteinfeger den Zutritt verwehrte, bekam im Falle eines Kaminbrande eine empfindliche Strafe“, fügt er hinzu.

Es gibt viele Deutungen für den schwarzen Mann als Glücksbringer, dessen Innung sich vermehrt junge Frauen als Glücksbringerinnen anschließen. Die Zeiten, in denen ein Schornsteinfeger täglich schwarz verrußt nach Hause kam, sind längst vorbei. Doch noch immer haften mythische Geschichten am Beruf wie jene, dass er alles Pech aufnimmt, um anderen den Weg zum Glück frei zu machen.

Laut Weschle hat sich der Beruf des Schornsteinfegers inzwischen zum Energie-, Umwelt- und Sicherheitsexperten weiterentwickelt. Hinzu kommt eine ständig zunehmende Papierflut, die der Bürokratie geschuldet ist.

Die mit den sich laufend ändernden gesetzlichen Vorschriften zusammenhängende Papierflut ist es auch, die seine Rolle als Glücksbringer in den Haushalten immer schwieriger werden lässt. Doch in Arbeitskleidung auf der Straße oder in einem Café hoffen noch immer viele Menschen darauf, den Rest des Tages Glück zu haben.

„Wir pflegen den Kontakt zu unseren Kunden“, bemerkt Weschle, der in den letzten Jahrzehnten seiner Tätigkeit viele persönliche Verbindungen aufbaute. „Das gegenseitige Vertrauen ist ein wertvoller Schatz, der jeder Bürokratie standhält“, findet er. „Neben der Gesundheit ist es auch ein Glück, wenn die Menschen gut miteinander auskommen.“

Beruf

Schornsteinfeger/in ist ein dreijähriger, anerkannter Ausbildungsberuf im Handwerk. Sie kontrollieren und reinigen Feuerungs- und Lüftungsanlagen, sind für die Wartung und Prüfung von Abgasanlagen zuständig und stellen eine sichere und umweltgerechte Funktion der Anlagen sicher. Darüber hinaus beraten sie über Energieeffizienz und Brandschutz.

Informationen unter: schornsteinfegerinnung-fr.de