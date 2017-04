Donaueschingen Sind Fake News eine Gefahr?  Anstöße-Abend diskutiert

Die Diskussionsreihe im evangelischen Gmemeindehaus widmet sich dem Thema Fake News.

Beim nächsten Anstöße-Abend steht ein aktuelles und eminent wichtiges Problem auf dem Programm: „Fake News machen Politik“, heißt es am 26. April. Auf dem Anstöße-Podium diskutieren: Stefan Selke (Hochschule Furtwangen), Susanne Ebner (Redaktion SÜDKURIER), Kemal Sahin (Türkischer Elternverein).

Es hat sich bereits bei entscheidenden Wahlen in den USA und in Europa gezeigt, dass gezielte Falschmeldungen (Fake News) die Abstimmungen beeinflussen können.

Angesichts der anstehenden Richtungswahlen in Europa wie den Präsidentenwahlen in Frankreich oder der Bundestagswahl in Deutschland wird befürchtet, dass aus- wie auch inländische Mächte mit Hilfe von gezielten Falschmeldungen Einfluss nehmen und Europa nachhaltig verändern könnten. Die Fragen des Abends: Wo liegen die Ursprünge derartiger Aktivitäten, und was ist deren Ziel? Wie kann sich unsere offene Demokratie dagegen schützen? Wie können wir als Medien- und Internetnutzer die Information von der Desinformation unterscheiden?

Der Anstöße-Abend der evangelischen Erwachsenenbildung, des katholischen Bildungswerks und der evangelischen Kirchengemeinde Donaueschingen ist am Mittwoch, 26. April, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Donaueschingen, Max-Egon-Straße 21 a. Der Eintritt ist frei.