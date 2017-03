Donaueschingen Sieben Beförderungen in der Hubertshofener Wehr

Sieben Beförderungen in der Hubertshofener Wehr

Engagierte Mannschaft arbeitet fleißig an Verbesserung des Ausbildungsstands

Hubertshofen (lrd) Gleich sieben Wehrmänner konnten bei der Generalversammlung derFeuerwehr Hubertshofen befördert werden. Auf eine intakte Wehr wiesen auch die Berichte des Jugendwarts, der Altersmannschaft und natürlich des Kommandanten Andreas Schmid hin. Schriftführerin Katharina Troll ließ in ihrem mit Bildern untermalten Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Besonders hervorgehoben wurde die Wettkampfgruppe, die erstmals in der Geschichte der Hubertshofener Wehr das Abzeichen in Gold holte.

Jugendwart Thorsten Dankwardt berichtete, dass durch eine Werbeaktion gleich neun Neuzugänge zu verbuchen waren. Insgesamt sind es jetzt fünfzehn Mitglieder wobei acht von außerhalb kommen. Neben dem gemeinsamen Proben steht auch Geselligkeit wie ein Tischkickerturnier an. Auch in Zukunft solle man Kinder für die Feuerwehr begeistern, um deren Weiterbestehen zu sichern.

Auch die Altersmannschaft ist sehr aktiv, dies konnte Emil Tritschler darlegen. Jeden Freitag wird gewandert und es gibt zahlreiche Ausflüge.

Kommandant Andreas Schmid blickte auf einen Einsatz im Jahr 2016 berichten. Ein Baum war über die Straße gefallen. Mit den Worten "Macht weiter so, damit die Hubertshofener Feuerwehr schlagkräftig bleibt" dankte er allen für ihren Einsatz. Insgesamt hat Hubertshofen 36 aktive Wehrmänner und zwölf in der Altersmannschaft. Außerdem bedankte sich Schmid bei der Stadt und der Ortsverwaltung für die Unterstützung. Gute Ausbildung koste Geld und die Stadt sei immer wieder bereit, die Ausrüstung zu finanzieren.

Gesamtwehrkommandant Edgar Schiesel freute sich über den guten Mitgliederstand und über die tolle Wettkampfgruppe. Außerdem gab er bekannt, dass die Atemschutzträger neue Uniformen erhalten werden. Jede kostet 800 Euro. Im Anschluss nahm er Beförderungen vor: Katharina Troll zum Löschmeister, Simon Fesenmeyer, Florian Schneider, Steffen Schrenk, Florian Troll und Niklas Winterhalder sind jetzt Feuerwehrmann und Thorsten Dankwardt sogar Hauptfeuerwehrmann.

Im Jahr 2017 wird es eine Wettkampfgruppe für Bronze geben. Mit dem Blasmusikverein wird das Mostfest am 23. Und 24. September ausgerichtet. Am Ende überreichte Gerhard Wimmer dem Kommandanten Andreas Schmid ein Halligan-Tool, mit dem man auch ohne Hydraulik viel bewirken kann.