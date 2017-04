Donaueschingen Sie sind die Ostermacher

Sie sorgen dafür, dass das Osterfest auch tatsächlich festlich gefeiert werden kann: Protagonisten aus Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen sind im Einsatz. Das Zusammenspiel ihrer vielfältigen Arbeit sorgt für rundum schöne Feiertage

Die Stimmen sind gut geölt: Was wäre Ostern ohne chorale Klänge? In der katholischen Pfarrgemeinde Bräunlingen proben schon seit Januar rund 80 Ostermacher: Die Sänger des Mitsing-Projektes der Kantorei unter Leitung von Kirchenmusiker Franz Rieger haben bereits am Gründonnerstagsgottesdienst das Fest mit Taizègesängen eingeleitet. Nun heißt es: Stimmen gut ölen und bloß keine Heiserkeit vorschützen: Der morgige Ostersonntag bildet den Abschluss des Projekts. Die Kantorei wird mit den Gastsängern aus der Umgebung im festlichen Gottesdienst ab 9.30 Uhr mit der Messe in G-Dur von Franz Schubert und dem „Halleluja“ von G. F. Händel für vierstimmigen Chor und Orchester zu hören sein. Ohne Zweifel ein echter österlicher Höhepunkt. Um 19 Uhr gibt es dann die Vesper mit Choralschola. (dm)

Florale Moden der Ostersaison: Im Hüfinger Blumengeschäft der Floristin Christa Nickel herrscht schon lange Osterstimmung. Denn Ostern bedeutet zugleich auch Frühling. Und wer könnte den schon besser verkörpern als die bunte Vielfalt der Blumen und Pflanzen. Ob Tulpen, Nazissen, Primeln, Hyazinthen, Rosen, Fresien oder Stiefmütterchen und Vergissmeinnicht – eine jede Blüte spricht für sich. Mit Zubehör wie Glasbehältern, Stroh, weißen Federn, Gänse- und Wachteleiern und beschrifteten Ostereiern in dezenten Farben zaubern Christa Nickel (rechts) und Josephine Mack Sträuße und österlichen Schmuck fürs Haus, die Terrasse oder den Balkon. Der Modetrend der Saison? Nicht zu bunt, sondern eher Ton in Ton und mit viel Naturmaterialien werden Kränze, Gestecke, Körbe aus Drahtgeflecht oder kleinen Ästen zum österlichen Schmuckstück. Sträuße tragen gerne Pastellfarben oder auch bunt – ganz nach Kundenwunsch. Die beiden Floristinnen hatten so viele Bestellungen abzuarbeiten, dass auch der Karfreitag als Arbeitstag genutzt wurde, um für das Osterfest vorzuarbeiten. (gal)

Wo die Predigt entsteht: Der Donaueschinger Stadtpfarrer Erich Loks gewährt ganz private Einblicke: Auch der Computer gehört neben dem Bücherregal in seinem Arbeitszimmer selbstverständlich zum Inventar. Wie entsteht denn die Osterpredigt? „Ich mache mir keine schriftliche Vorlage zu meinen Predigten“, so der Seelsorger, denn „vom Blatt ablesen mag ich nicht.“ Eine Predigt entsteht auch nicht am Stück. „Ich mache mir Gedanken über die Aussagen in den Lesungen und Evangelien und fixiere daraus dann meine Predigten“, verrät der Pfarrer. Das könne sich über Tage hinziehen – und immer wieder fielen ihm neue Gedanken ein, die hernach seine Predigten vervollständigen. Besondere Denkarbeit erfordern natürlich die hohen kirchlichen Festtage, wie eben Ostern, Pfingsten und die Weihnachtsfeiertage. (kri) Bild: Franz Krickl

Die Blumenkinder der Stadtkirche: Wenn die Stadtkirche St. Johann an den Festtagen in herrlichem Blumenschmuck strahlt, verdanken die Gottesdienstbesucher dies den vier „Blumenkünstlerinnen“. Ingeborg Vogt gehört dazu, wie auch Marianne Heidinger, Mechthild Stadler und Elisabeth Meder. Die vier Damen werden nicht müde, immer wieder neue Blumengebinde zu arrangieren, passend zu den jeweiligen Jahreszeiten und kirchlichen Anlässen. Zum Palmsonntag schmückten (von links) Mechthild Stadler, Ingeborg Vogt und Marianne Heidinger den Altar mit Palmengebinden, die Pfarrer Loks schon jahrelang von seiner früheren Pfarrgemeinde in Laiz übersandt bekommt. Der Hochaltar hat in der Fastenzeit keinerlei Blumenschmuck, ist mit einem violetten großen Tuch verhängt – wie auch das Kruzifix. Erst heute, am Ostersamstag, werden die Tücher entfernt und der Altar erhält seinen üppigen Blumenschmuck. (kri) Bild: Franz Krickl

Die Erfinderin des Heuhasen: Vor acht Jahren ist Corinna Meyer morgens im heimischen Bett in Behla aufgewacht – und hatte eine Idee: Plüsch-Osterhase, Schoko-Mümmelmann? Alles langweilig. Die Welt wartet auf den Heuhasen. Also ging sie flugs ans Werk und schuf den Prototypen des lustig dreinschauenden Tiers aus der getrockneten Biomasse. Innovative Idee. Da sieht es ihr der Heuhase dann auch verständnisvoll nach, dass er etwas froschgrün daherkommt. Seit ihrem Erstlingswerk hat die gelernte Floristin aus Behla rund 35 Stück pro Ostersaison gefertigt. Rund vier Stunden dauert es, bis ein solch kapitaler Heuhase entstanden ist. Und woher kommt der Werkstoff? „Von meinen Eltern, die halten Schafe“, berichtet Corinna Meyer schmunzelnd. Das erklärt dann auch, warum die Idee für den Heuhasen doch nicht ganz aus heiterem Himmel kam. (chn)

Wer Ostern so süß macht: Wer kennt es nicht: Die Suche nach der richtigen (Körper-) Form gestaltet sich nach den Feiertagen immer etwas schwieriger. Ganz leicht tut sich indessen Konditor Roland Merz vom Donaueschinger Café Hengstler bereits vor dem Fest, wenn er die süßen Schokohasen in Form bringt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Denn die zartschmelzende belgische Vollmilchschokolade wird tatsächlich per Schöpflöffel in die Form gefüllt. Doch bevor sich die braune Hauptmasse dort ausbreiten darf, werden zuerst mittels schwarzer und weißer Schoki die Gesichtszüge markiert – schließlich soll der Schokohase auch schön lächeln, ehe ihm der Kopf abgebissen wird. Erst danach gießt der Konditor die Schokolade wohltemperiert in die Form, wo sie dann über Nacht aushärten darf. Echte Hengstler-Hasen sind selten: Nur rund 35 Stück fertigt der Konditor jedes Jahr im Frühling. Der Grund? Die Discounter überschwemmen den Markt mit Billig-Hopplern. Doch vom Aussterben bedroht ist sein Produkt keinesfalls, versichert Roland Merz. (chn)