Donaueschingen Senioren werden fürs Netz fit gemacht

Der Seniorentreff im Mehrgenerationenhaus hat sich längst etabliert: Immer dienstags gibt es hier Tipps zu Computer und Co.

Donaueschingen – Seit sechs Jahren machen im Mehrgenerationenhaus Senioren erfolgreich Altersgenossen fit für den Umgang mit Computer, Internet und Mobiltelefon. Jeden Dienstag stehen von 9 bis 11 Uhr die Laptops auf den Tischen, man kann aber auch sein eigenes Laptop mitbringen.

Dieses Senioren-Internet-Projekt der Stadt beruht auf der Senioren-Internet-Initiative (SII) „Internet goes Ländle“ des SII-Netzwerkes Baden-Württemberg. Vor zehn Jahren sei die Stadt angeschrieben worden, erinnert sich Renate Keusen, eine der sechs Computertrainer. Stadtseniorenrätin Irmgard Engel machte sich seinerzeit stark und holte das vom Land geförderte Projekt nach Donaueschingen, Bürgermeister Bernhard Kaiser befürwortete das Projekt sowieso. Vier Laptops wurden angeschafft, zwei über die Bürgerstiftung, zwei über die Caritas durch Gelder aus einem EU-Programm. Die Donaueschinger sind eines der 50 Netzwerkmitglieder in Baden-Württemberg.

Oft bekämen Senioren von ihren Kindern Laptops oder Handys geschenkt, wüssten aber gar nicht damit umzugehen, weiß Siegfried Limberger. Der Vorteil, Senioren fit zu machen für das Internet, liege auf der Hand, sagt Renate Keusen: „Die Technik macht die Senioren unabhängiger.“ Und sei aus ihrer Sicht Teil davon, ihnen länger ein Leben zu Hause zu ermöglichen. Medikamente in der Apotheke bestellen, Lebensmittel einkaufen und liefern lassen, Fahrpläne, der Zugang zu Dienstleistungen, Veranstaltungsservice, nicht zuletzt Lesen und Informationen zählt die 76-Jährige auf.

Zum Service der Experten zählt die direkte Hilfestellung bei Problemen und Fragen, sie zeigen, wie man ins Internet kommt oder E-Mail-Postfächer anlegt, wie Skypen funktioniert und machen einen Anfänger zum fitten IPhone-Nutzer. Die häufigsten Anliegen seien Fragen, wie man Bilder von der Kamera auf den Computer laden und weiterverschicken kann, wie man ein Fotobuch erstellt oder per Mail korrespondiert, weiß Renate Keusen. Altersgrenzen werden keine gesetzt, nicht nach unten und nicht nach oben. So sei einmal eine 90-jährige Dame gekommen, die einen vertonten Videofilm erstellen wollte. „Zur Not kommt auch mal jemand von uns auf Anfrage nach Hause“, erklärt Reinhard Gemander – wenn der Ratsuchende nicht kommen könne oder eine Problemursache unklar sei. Der Computerunterricht ist fast, aber nicht ganz kostenlos. Es wird jeweils ein kleiner Obolus erbeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, man kann einfach dienstags vorbeikommen.

Der Computer-Treff

Jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr können sich Senioren an Laptop, Tablet, Handy oder Smartphonme fit machen lassen. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus, Schulstraße 5. Für die Unterweisung wird um einen geringen Obolus gebeten.