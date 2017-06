Donaueschingen Senior wird im Karlsgarten beklaut

Ein unbekannter Täter hat am späten Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr, einem 80-jährigen Mann im Karlsgarten den Geldbeutel aus der Hosentasche gestohlen.

Der Dieb ging den 80-Jährigen von hinten an und forderte Geld. Nachdem der Rentner mehrfach abgelehnt hatte, rempelte ihn der Gauner an. Danach bemerkte der Senior, dass sein Geldbeutel fehlt. Der Taschendieb entfernte sich in Richtung Max-Egon-Straße. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, trug ein gelbes T-Shirt. In dem Geldbeutel befanden sich nach Angaben der Polizei Bargeld, Ausweis und eine Krankenkassenkarte. Hinweise an die Polizei Donaueschingen unter Telefon 0771/837830.