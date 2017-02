Donaueschingen Seit 55 Jahren gibt's DJK-Narretei

Donaueschingen (gew) Unter dem Motto „55 Jahre DJK-Fasnet“ findet am kommenden Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, im DJK-Clubheim der traditionsreiche Kappenabend statt. Die bewährten DJK-Fastnachter um den 76-jährigen „Coach“ Günter Gut, der von Anfang an dabei ist und seit 1962 über alle Aktivitäten in der fünften Jahreszeit akribisch Buch führt, „Karle vo Allmendshofe“ Franz Wild und Moderator Gerhard Leuthner laden zu einer närrischen Zeitreise durch die zurückliegenden Jahrzehnte ein. Zusätzlich zur Beteiligung der DJK-Narrengruppe an den Donaueschinger Fastnachtsumzügen in den 60-er Jahren wurden zunächst im Allmendshofer Gasthof Adler die ersten legendären DJK-Kappenabende veranstaltet. Im Januar 1978 ging es dann in das ein halbes Jahr zuvor eingeweihte neue DJK-Clubheim, das damals mit annähernd 150 Besuchern aus allen Nähten platzte; dort feierte der Zirkus Remmidemmi seine umjubelte Premiere. Gleichzeitig war ein neuer und bleibender Standort für die DJK-Saalfastnacht gefunden.