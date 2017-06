Anders verhält es sich hingegen, wenn es ums Werben für Kunst geht. Ein fast nicht erkennbares und deshalb auch ein wenig Unverständnis weckendes Plakat weist derzeit auf eine schöne Ausstellung hin, die demnächst in Donaueschingen stattfinden wird. Wann genau, kann man nicht sagen. Denn wir sind beim Autofahrer-Sehtest durchgefallen. Nicht bei dem für den Führerschein essentiellen, sondern beim Vorbeifahren auf dem Hindenburgring. Da helfen auch keine zehn Plakate in Reihe geschaltet. Das mit bunten Bauklötzchen kreierte Logo regt zwar die Kreativität an. Auf die Lösung "dr" kann man erst schließen, wenn man die Fahr verlangsamt und darüber in dünner Schrift "Donaueschinger Regionale 2017" erkennt. Und der Rest unter dem Logo? Keine Chance.

Ein paar Meter davor ist auch ein Plakat zu sehen. Ein Blick genügt und das in großen Lettern "10. bis 18. Juni Südwestmesse Villingen-Schwenningen" Gedruckte ist vom Auge gescannt und vom Hirn abgespeichert. Offensichtlich wollen die Messe-Macher, dass möglichst viele Menschen zu ihrer Veranstaltung auf dem Schwenninger Messegelände kommen, was ihnen auch jährlich gut gelingt. Und die Donaueschinger? Ein Publikumsmagnet könnte die Kunstausstellung sein, ist sie aber bislang nicht geworden. Und auf diese Werbe-Weise wird's das auch nichts.

