Donaueschingen Schwimmer mit neuem Vorsitzenden

Bernhard Holtkamp löst Thmas Wenz an der Spitze des Schwimmvereins ab, Schwimmkurse sind sehr gefragt

Hüfingen (rom) Der SVB Hüfingen hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der 40. Hauptversammlung rückte für Thomas Wenz, der seit 2003 im Amt war, nun Bernhard Holtkamp als Chef der Hüfinger Schwimmer nach.

Der bisherige Vorsitzende wünscht sich nach 14 Jahren frischen Wind für den Verein, und trat außerplanmäßig ein Jahr vor Ende seiner Amtsperiode zurück. Der Rücktritt war zwar in der Einladung für die Mitgliederversammlung kommuniziert, jedoch fand man im Vorfeld noch keinen neuen Kandidaten für das Amt. Das bedeutete, aus der Versammlung heraus musste ein neuer Vorsitzender gefunden werden. Solch ein Vorgehen hat schon in mancher Hauptversammlung für ein abendfüllendes Programm gesorgt. Nicht so bei den Hüfinger Schwimmern, die mit dem aus der Runde vorgeschlagenen Bernhard Holtkamp einen neuen Vorsitzenden fanden. Aktuell hat der Schwimmverein mit der 21-köpfigen angegliederten Triathlon Abteilung 132 Mitglieder, rückläufig ist der Trend bei den Kindern. Waren es 2011 noch 100 Mitglieder unter 18 Jahren, sind es aktuell noch 62.

Nach wie vor erfreulich sind die Schwimmkurse, in denen 2016 neuerlich über 60 Kindern das Schwimmen beigebracht wurde. Die Kurse im September und auch der Januarkurs 2018 sind bereits ausgebucht. Geschwommen wurde auch, mit den aktiven Schwimmern war man auf acht Wettkämpfen, was für den kleinen Verein eine ordentliche Anzahl ist. Zwölf Aktive sind in der ersten Mannschaft und somit auf verschiedenen Wettkämpfen unterwegs.

Neben dem neuen Vorsitzenden wurde Yvonne Indlekofer als Stellvertreterin gewählt, Schwimmwart Daniela Sjöberg-Holtkamp und Kassierer Uwe Grode bleiben im Amt. Um die Presse kümmert sich weiter Roger Müller. Die neuen Jugendleiter Ruben Heim und Patricia Pais wurden in der Versammlung bestätigt. Geehrt für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Heiner Vogt, zehn Jahre hält Janneke Egle dem Verein schon die Treue. Daniela Sjöberg-Holtkamp wurde für zehnjährige Trainertätigkeit ausgezeichnet.