Zwei Personen wurden nach dem Sturz verletzt.

Die Einsatzkräfte rückten am Sonntag gegen 12.45 Uhr zu einem Einsatz aus. Nach ersten Informationen meldeten Anrufer einen Verkehrsunfall auf der L 180. Ein Motorradfahrer war mit seiner Sozia von Donaueschingen in Richtung Wolterdingen unterwegs.



Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Fahrer kurz vor Woltersingen dann ins Schleudern. Er bremste die Maschine ab und kam zu Fall. Das Motorrad rutschte noch einige Meter weiter. Während der Motorradfahrer verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht wurde, ist die Mitfahrerin schwerer verletzt worden. Sie kam mit dem Notarzt ins Klinikum.



Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Motorrad gab es nur leichte Schleifschäden sowie einen abgerissenen Bremshebel. Die Landstraße war während der Bergungs- und Unfallaufnahme zwischen Donaueschingen und Wolterdingen für den Verkehr gesperrt.