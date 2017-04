Die spannende Geschichte eines Bauvorhabens: Die Baugenossenschaft Donaueschingen muss alte Schwarzwaldhaus erhalten. Die Siedlung ist ein Dokument kommunaler Sozialpolitik.

Da ahnt man nichts Böses, fragt als Baugenossenschaft bei der Stadt um Erlaubnis, ein altes Haus abreißen zu dürfen, um ein neues bauen zu können. Doch auf einmal steht ein ganzer Straßenzug in Donaueschingen mitsamt der Gärten und Kirche unter Denkmalschutz. So geschehen im September 2016. Einziger äußerlicher Hinweis darauf ist das Banner, welches am so genannten Schwarzwaldhaus in der Friedrichstraße 18 die Renovierung ankündigt. Denkmalschutz warum? Wegen der Schindeln vielleicht? Weit gefehlt.

"Wir waren platt", erzählt Magnus Broghammer, Vorsitzender der Bezirksbaugenossenschaft Donaueschingen. Die Genossenschaft habe den Antrag auf Genehmigung des Abrisses gestellt und bekam postwendend die überraschende Antwort, die da lautete: "Nachdem es sich bei dem Quartier um eine optisch sehr gefällige, homogene Bebauung aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg handelt, haben wir uns entschieden, das Objekt als denkmalrechtlichen Prüffall zu klassifizieren."

Die Aussage schmiss alle Pläne der Baugenossenschaft über den Haufen und zog den Besuch des Landesdenkmalschutzamtes nach sich. "Der Mann war hochgradig entzückt", erinnert sich Magnus Broghammer. Ganz besonders als er das Ziehharmonikahaus genannte Wohnhaus gegenüber der Genossenschaftsverwaltung entdeckte, eine Rarität seiner Entstehungszeit.

Was passierte dann? "Alles wurde genauestens untersucht und aufgenommen", so Broghammer. Dass letztendlich die ganze Eile-Siedlung unter Denkmalschutz stehen würde, damit hatte niemand gerechnet. Die Ursache hierfür ist die Geschichte des ganzen Gebietes, das ab 1920 bebaut wurde, um der wachsenden Nachfrage nach Wohnungen in den 20-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gerecht zu werden.

Die Siedlung der gemeinnützigen Baugenossenschaft zählt laut Landesdenkmalschutzamt zu den "Dokumenten einer engagierten, staatlichen und kommunalen Sozialpolitik". Es sei ein "heimatgeschichtlich wichtiges Dokument der regionalen Baukultur der 1920er Jahre" und "besitzt wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtlichen, dokumentarischen und exemplarischen Wert". Das schließt übrigens die Gärten mit ein.

Das ursprüngliche Überschwemmungsgebiet der Brigach war nach dem Stadtbrand mit dem Bauschutt zerstörter Häuser aufgefüllt worden. "Wenn man tief genug gräbt, findet man noch heute alte Steine." Und auch die Feuchtigkeit des Bodens sei jedoch heute noch in den Kellern spürbar.

Der Denkmalstatus hat natürlich Konsequenzen, da bei der Renovierung gesetzliche Vorgaben einzuhalten sind. Der innere Zustand des Hauses ist bedenklich: Teilweise finden sich an den Wänden noch die ganz alten Tapeten, nachträglich im Zeitraum um 1955 eingebaute Bäder zeigen abenteuerlichen Einfallsreichtum, die Elektrik ist hoffnungslos veraltet, es gibt keine Heizung, das Dach ist ungedämmt, die Grundrisse sind veraltet. Erwartungsgemäß wurde es ein zähes Ringen im Spagat zwischen einer zeitgemäßen Modernisierung des Hauses und den Vorschriften.

Glücklicherweise habe das Denkmalschutzamt den geplanten Grundrissänderungen zugestimmt, berichtet Broghammer. Auch Balkone dürfen angebracht werden. Allerdings gebe es auch recht widersinnige Anordnungen. "Eigentlich war gefordert, die alten Türen im Original zu belassen, doch die sind natürlich alle undicht." Also dürfen neue Türen eingebaut werden. Die alten Türen müssen aber eingelagert werden.

Die Baugenossenschaft investiert 750 000 Euro. Ein riesiger Batzen, für den man auch hätte neu bauen können. "Aber es ist, wie es ist." Wenn die Bauanträge genehmigt sind, rechnen Magnus Broghammer und Heinz Hornung mit mindestens einem Jahr Bauzeit.

Zum Baugebiet Eile

Bedingt durch die starke Entwicklung der Stadt wurde dringend bezahlbarer Wohnraum gebraucht. Am 29. August 1919 wurde deshalb die Baugenossenschaft gegründet. Treibende Kräfte waren der damalige Stadtbaumeister Ganster und Fürst Max Egon zu Fürstenberg. Ab 1920 wurde die Siedlung am südlichen Stadtrand im Gewann Eile unweit der Brigach errichtet. Der Name stammt von Äule und bedeutet kleine, feuchte Aue. Feucht deshalb, weil das Gelände ursprünglich Überschwemmungsgebiet der Brigach war. "Das ganze Gebiet war ursprünglich viel niedriger", so Broghammer. Dass es jetzt so hoch über der Brigach liegt, sei durch den Umstand bedingt, dass nach dem großen Stadtbrand 1908 dort der ganze Schutt der zerstörten Häuser abgeladen wurde. (sgn)