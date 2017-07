Donaueschingen Schule und IMS Gear sind gemeinsam stark

Auszubildende der Firma ziehen mit Schützlingen der Karl-Wacker-Schule im Wortsinne Hand in Hand ein gemeinsames Projekt für einen guten Zweck durch.

Donaueschingen – Die Idee vom schrankenlosen Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in die Praxis umgesetzt haben jetzt die Schüler der Karl-Wacker-Schule für geistig Behinderte und rund 30 Auszubildende der Firma IMS Gear im Zuge eines zweitägigen Kooperationsprojekts zwischen Schule und Unternehmen. Das berichtet die Firma in einer Pressemitteilung. Unterstützt von den Auszubildenden, organisierten die Karl-Wacker-Schüler einen Spendenlauf im Donaueschinger Schlosspark. Dabei galt es, die Laufstrecke zu planen sowie Laufkarten, Plakate und Wegweiser zu entwerfen, herzustellen und entlang des Rundkurses zu befestigen. Auch die Zubereitung eines Sportlershakes und ein gemeinsames Lauftraining standen auf dem Programm. Beim Spendenlauf machten sich Auszubildende und Schüler im wahrsten Sinne des Wortes Hand in Hand auf den Weg.

Bei IMS Gear setzt man darauf, dass die Auszubildenden aus derartigen sozialen Projekten Anstöße für sich persönlich und ihr Arbeitsleben mitnehmen. „Das Gemeinschaftserlebnis, der sichtbare Erfolg der gemeinsamen Anstrengung und der Spaß aller Beteiligten an der Sache stehen dabei im Vordergrund. Auf diese Weise können unsere Auszubildenden ihre sozialen Kompetenzen einbringen und stärken – insbesondere, was Aspekte wie Teamfähigkeit sowie den rücksichtsvollen Umgang untereinander und mit Schwächeren anbelangt“, skizziert Melanie Brückmann vom IMS Gear-Ausbildungsteam das Konzept.

Ein Konzept, das aufgeht, wie erste Reaktionen zeigen: „Klar, anfangs waren viele von uns noch ein wenig unsicher, weil die meisten von uns keine Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen haben. Das war aber sehr schnell kein Thema mehr, weil die Kinder und Jugendlichen der Karl-Wacker-Schule sehr direkt auf uns zugekommen sind. Die beiden Tage mit den Karl-Wacker-Schülern haben unseren Blick für die Schwächeren der Gesellschaft auf jeden Fall geschärft“, schildern die Auszubildenden Fabian Hettich und Metin Can Erdem ihre Erfahrungswerte.

Bei dem Spendenlauf zugunsten der Karl-Wacker-Schule spulten dann 94 IMS Gear-Mitarbeiter in einer Stunde 689 Kilometer ab und spielten 1000 Euro ein. „Dass seitens IMS Gear so viele Mitarbeiter spontan dazu bereit waren, an dem Spendenlauf teilzunehmen, den die Schüler und Auszubildenden organisiert haben, ist das Tüpfelchen auf dem i dieses Kooperationsprojekts“, freute sich Schulleiterin Claudia Knab über die große Resonanz.