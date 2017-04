Donaueschingen Schüler besuchen Politik-Planspiel

Sechs junge Donaueschinger vom Fürstenberg-Gymnasium nehmen an internationaler Politiksimulation in Kiel teil

Donaueschingen – „Jugend lebt Zukunft – Mit Wissen die Welt gestalten“, unter diesem Motto stand das Planspiel Model-United-Nations Schleswig-Holstein (kurz MUN-SH). Sechs Schülerinnen und Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen waren bei der in Kiel ausgerichteten Politiksimulation dabei. Johanna Schwarz, die Generalsekretärin der Konferenz, ermutigte die Jugendlichen, in ihren Reden Mut in der Gesellschaft und Politik zu beweisen und für ihre Interessen einzustehen und damit ihrer Verantwortung für die Zukunft gerecht zu werden.

An der Simulation nahmen über 400 Jugendliche aus ganz Deutschland, Norwegen, Italien, Spanien, Rumänien, der Türkei und Argentinien teil, was auch den internationalen Charakter dieser Veranstaltung unterstrich. Die Schülergruppe des Fürstenberg-Gymnasiums vertrat in der Politiksimulation das Vereinigte Königreich.

„Die Räume des Kieler Landtages mit seiner einzigartigen Lage an der Förde haben der Konferenz einen sehr würdigen und offiziellen Rahmen verliehen“, so Gemeinschaftskundelehrerin Frauke Jürgensen, welche die Baaremer Schülergruppe nach Kiel begleitet hat.

Johannes Deutsch, in seiner Funktion als Delegierter in der Kommission für Wissenschaft und Technik, hat sich besonders für das Thema „des Zugangs und der Sicherstellung von Energie in nicht-urbanen Gebieten“ eingesetzt. Sein Entwurf fand im übergeordneten Gremium breiten Zuspruch und wurde als Resolution verabschiedet.

Auch in der Generalversammlung brachte das Vereinigte Königreich, vertreten durch Julius Graf, einen Resolutionsentwurf zum Aufbau einer Weißhelmtruppe zur Krisenlösung ein. Die Konsensfindung in diesem Gremium, in dem alle 95 simulierten Länder gleichberechtigt vertreten waren, war besonders knifflig.

„Als ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat und dem Veto-Recht hat unsere Delegation hier eine herausgehobene Stellung“, resümierte Alexander Heinemann, der die Delegation im Sonderausschuss für Friedenssicherung anführte.

Nora Thomas vertrat die Ansicht des Vereinigten Königreichs im Menschenrechtsrat über den Schutz von LGBT (Lesbian-Gay-Bi-Transgender) und appellierte hierbei an ein westlich-liberales Verständnis der Menschenrechte ohne eine Diskriminierung von Minderheiten. Die Blockadehaltung von manchen Staaten ließ kaum Verbesserung für die Betroffenen zu.

Positiv überrascht vom Verlauf der Politiksimulation wurde auch Monja Benzing durch viele interessante und sogar amüsante Erfahrungen im Wirtschafts- und Sozialrat. Sie reiste mit gemischten Erwartungen an und stellte rückblickend fest: „Ich habe in kurzer Zeit so viel gelernt.“