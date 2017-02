Donaueschingen Schräge Märchen in der Stadtbibliothek Donaueschingen

Kinderbuch-Autor und seine zwei Begleiter bieten am 5. März schiefe Geschichten mit Pfiff

Donaueschingen – Der Kinderbuch-Autor Paul Maar („Das Sams“) hat mit „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“ ein Buch veröffentlicht, in dem er sich auf skurrile, ironische und humorvolle Weise mit Märchen befasst. Mit diesen „Schiefen Märchen“ geht Maar mit dem Gitarristen und Perkussionisten Wolfgang Stute und dem Allround-Musiker Konrad Haas auf Tour. Zu erleben ist das Trio in der Donaueschinger Stadtbibliothek am Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr. Tickets gibt es vorab in der Stadtbibliothek und der Tourist-Info, drei Euro für Kinder, sechs für Erwachsene. Erzählt werden Geschichten wie die vom Herd, der sich im Kino unbedingt den Film „Coole Jungs auf ihren heißen Öfen“ ansehen möchte, oder die vom naiven Herrn Mockinpott, der dem Zwerg Friedrich auf den Leim geht.

Im Anschluss an die Lesung findet um 12 Uhr die Eröffnung der Ausstellung des Drachenclubs der Baar in der Galerie im Turm statt, der Eintritt zur Ausstellung ist frei.