Donaueschingen Schmuckstücke zum Dorfjubiläum

SÜDKURIER öffnet Türen: Ricarda Maxine Klemm zeigt Lesern, wie sie ihren Schmuck zum Pfohrener Fest herstellt

Für die 1200-Jahr-Feier ihres Dorfes ziehen die Pfohrener viele Register, damit dieses an den Jubiläumsfeierlichkeiten vom 30. Juni bis 2. Juli gebührend gefeiert werden kann und über dieses Datum hinaushallt. Dauerhaft bleiben werden beispielsweise das Buch zu den Pfohrener Hausnamen, der Film mit nachgestellten historischen Epochen oder auch die Bild-Dokumentation der IG Baukultur, die in zweiter Auflage wieder zu haben ist.

Es gibt aber auch noch eine weitere Besonderheit: Schmuck zum Jubiläum. Den hat die Diplom-Designerin, Goldschmiedin und Edelsteinfasserin Ricarda Maxine Klemm entworfen, die an der Geisinger Straße 25 ein kleines Atelier betreibt: die Entenburg als Anhänger und der Schnufer der Narrenzunft als Ohrstecker. Für 20 SÜDKURIER-Leser wird sie in einer exklusiven Stunde am Freitag, 12. Mai, 18 Uhr, in ihrer kleinen Werkstatt zeigen, wie ihre Schmuckstücke entstehen.

Die Materialien, die sie verarbeitet, sind Holz, Kunststoff, Kupfer, Glas und Porzellan und hauptsächlich Silber. Letzteres verwendet sie auch für ihre Jubiläumskreationen. Sie hat die Prototypen erarbeitet und lässt sie in Serie in von einem Unternehmen gießen. Die Entenburg gibt es in zwei Größen für 27 und 18 Euro, den Schnufer für 19 Euro.

Anmelden

Wer Ricarda Maxine Klemm bei der Arbeit am Freitag, 12. Mai, 18 Uhr, in der Geisinger Straße 25 in Pfohren über die Schulter schauen möchte, kann sich ganz einfach per Mail (donaueschingen.redaktion@suedkurier.de) anmelden. Das Atelier lässt lediglich 20 Personen zu. Sollte das Interesse deutlich größer sein, wird ein zusätzlicher Termin angeboten. Die schnellsten Anmelder werden per Mail informiert. (gvo)