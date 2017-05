Donaueschingen Schlosskonzert: Schönheit und Eigenart der Romantik

Donaueschingen – Nichts Schöneres gibt es, als einen Kranz von Musik um ein gutes Gedicht zu legen. Zu dieser Überzeugung war Robert Schumann im Jahr 1840 gekommen und komponierte zwei Liederzyklen für Singstimme und Klavier nach Gedichten von Heinrich Heine. Der Tenor Florian Cramer und die Pianistin Stephanie Gurga brachten im Spiegelsaal des Schlosses sowohl Schumanns Liederkreis op. 24 als auch seinen Zyklus "Dichterliebe" zu Gehör.

Der Lions-Club hatte zum Benefizkonzert zugunsten der Interessengemeinschaft Multiple Sklerose Erkrankter geladen und hatte ein weiteres Mal Erfolg: Der für Festlichkeiten bestimmte Raum war mit 130 Konzertbesuchern ausverkauft.

Die unmittelbare Nähe zum Publikum fordert bei solch einem Hauskonzert die Künstler in besonderem Maße. Konzentrierten und gespannten Hörern kann nicht das Geringste entgehen und innerhalb weniger Minuten zeigt sich, wie es um die musikalischen Qualitäten und das gegenseitige künstlerische Einvernehmen bestellt ist.

Um es vorwegzunehmen: Florian Cramer und Stephanie Gurga haben gemeinsam als Liedinterpreten einen starken Eindruck hinterlassen. Und sie haben deutlich spüren lassen, was für ein Stilgefühl und was für ein technisches Können es braucht, um die Schönheit und Eigenart romantischen Liedgutes zu vermitteln. Keine Rolle spielt es da, wenn man als Zuhörer träumerische Befindlichkeiten einer Seele im Einzelnen nicht so richtig nachvollziehen kann.

Florian Cramer verfügt bekanntlich über eine große Reihe stimmlicher Tugenden. Sein Gesang hat Klarheit und Kraft, seine Intonation ist makellos und obwohl er fast ganz ohne Vibrato singt, fehlt es seinem Vortrag weder an Leben noch Intensität oder Emotion. Bewundernswert ist seine Durchhaltekraft und seine ihm eigene tadellose Textverständlichkeit. Mit anderen Worten: Er demonstriert vorzüglich, wo man Phrasen dem Inhalt gemäß zusammenbindet oder sie wirkungsvoll trennt oder wie man durch eine markante Betonung den dramatischen Ausdruck steigert.

Seine Partnerin Stephanie Gurga steht ihm in nichts nach. Schumanns pianistische Anforderungen sind zum Teil enorm. Die Lieder erfahren dennoch eine außerordentlich sensible Gestaltung. Wenn es um die Seligkeit des Herzens geht, ist "innigste Empfindung" gefragt. Im Gegensatz dazu gründet das breite Dahinfließen des Rheins auf massigen Bassoktaven. Der Schluss ist zu hören, wie Schumann ihn sich gedacht hat: "espressivo" – ausdrucksvoll. Das Publikum applaudiert beiden begeistert.