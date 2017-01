Schlägerei in der Flüchtlingsunterkunft

Rund 50 Personen balgen sich in der Kantine. Polizei kann Situation wieder beruhigen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Einsatz der Polizei heute Mittag. Gegen 14 Uhr sind Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Friedhofstraße in der Kantine aneinandergeraten. Zunächst sei von 150 Personen die Rede gewesen. Letztlich seien es aber immerhin 50 Personen, Flüchtlinge und Sicherheitspersonal, gewesen, die in das Gerangel verwickelt gewesen seien, hieß es seitens der Polizei, die die Lage vor Ort durch massive Präsenz schnell wieder beruhigen konnte. Zwei Personen wurden wohl verletzt. Die Ursache des Streits ist noch nicht klar.