Schlägerei in Asylunterkunft führt zu Polizeiaufgebot

Asylbewerber schlägt Sicherheitsmann mit Faust ins Gesicht.

Am Sonntag um 18 Uhr ist es zu einer Schlägerei zwischen Asylbewerben und Sicherheitskräften in der Donaueschinger Asylunterkunft in der Friedhofstraße gekommen. Ein Asylbewerber drängelte sich in einer Schlange bei der Kantine vor und wurde daraufhin von den hauseigenen Sicherheitskräften ermahnt.

Anschließend schlug ein weiterer Asylbewerber, so die Polizei, dem Security-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Es bildete sich ein Tumult aus Bewohnern der Asylunterkunft und Sicherheitskräften. Dabei warf der zuvor bereits gewalttätig gewordene Asylbewerber mit Geschirr und Tabletts der Kantine um sich. Erst als die Polizei kurze Zeit später mit vier Streifenbesatzungen und einem Polizeihundeführer eintraf, konnte die Lage beruhigt werden.