Donaueschingen Sanierung gelbes Rathaus: Jetzt kommen die Herman-Pläne wieder

Technischer Ausschuss diskutiert über die Zukunft des gelben Rathauses: Eine einfache Sanierung würde mindestens 2,4 Millionen Euro kosten. Alte Planungen aus dem Jahre 2003 sollen nochmals geprüft werden.

Kindergärten, Schulen und Straßen: Wenn's um diese Projekte geht, dann ist die Öffentlichkeit schnell dabei. Doch eine Rathaussanierung? "Wenn es um die Verwaltung geht, dann ist das immer schwer zu vermitteln. Doch irgendwann müssen wird das Rathaus II in Angriff nehmen", sagt Stadtbaumeister Heinz Bunse. Denn lange ist an dem gelben Jugendstil-Gebäude mit seinem markanten Anbau aus den 1970er Jahren nichts mehr gemacht worden.

Bürgermeister Bernhard Kaiser erinnert sich noch gut, als er vor mehr als zwei Jahrzehnten den Anruf des damaligen Volksbankvorsitzenden bekommen hat, dass sich die Bank zukünftig auf die Käferstraße konzentrieren werde, und deshalb das Gebäude neben dem blauen Rathaus gerne verkaufen möchte. "Wir haben nicht lange überlegt und das Thema damals sofort in den Gemeinderat gebracht", erinnert sich Kaiser. Für einen Kaufpreis in Höhe von 500 000 Euro hat die Stadt dann das Gebäude erworben. "Seither haben wir nicht wirklich viel investiert", so der Bürgermeister.

2003 gab es schon einmal den Vorstoß: Damals wurden von den Architekten Günter Hermann und Veronika Rothweiler Pläne angefertigt, die den Abriss des städtebaulich nicht ganz so passenden Anbaus beinhaltet hatten. Anstatt dessen war ein Bau als Fortsetzung der Metzgerei Holwegler geplant und zwischen dem ehemaligen Hotel Adler und dem Neubau eine Glasverbindung. Doch die Kosten von damals 3,4 Millionen Euro ließen die Pläne wieder in der Schublade verschwinden. "Wir haben uns lange nicht mehr getraut, die Hermann-Variante vorzulegen. Doch jetzt sind wir wieder so weit, dass wir uns das noch einmal trauen", wandte sich Kaiser an die Mitglieder des Technischen Ausschusses.

Doch warum? Klar ist allen, dass das gelbe Rathaus dringend saniert werden müsste. Es sind nicht nur die energetischen Probleme. Die Rathausmitarbeiter kämpfen bei Regen auch mit dem Wasser – in ihren Büros, denn der Anbau ist nicht mehr ganz so dicht. Doch mit einfachen Sanierungsarbeiten ist es nicht getan. Selbst die kostengünstigste Variante, die noch keine städtebauliche Verbesserung mit sich bringen würde, beläuft sich auf 2,4 Millionen Euro.

Würde dann auch nicht in die Optik investiert – denkbar ist beispielsweise eine vorgehängte Fassade, um den Anbau zu kaschieren -, dann geht das nicht nur ins Geld: Die Kosten steigen auf drei Millionen Euro und der Platz, der der Verwaltung zur Verfügung steht, reduziert sich, da das oberste Stockwerk des Anbaus wegfallen würde, um so das Dach des ehemaligen Hotels Adlers wieder mehr zur Geltung bringen zu können.

Doch die 30 Quadratmeter, die dadurch wegfallen, bereiten der Verwaltung Sorgen: Denn schon jetzt ist abzusehen, dass sich die Zahl der Mitarbeiter in den kommenden Jahren erhöhen wird. So braucht es beispielsweise ein Büro für den Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten, der aktuell gesucht wird, und das Ausländeramt. Und diese Beiden sollten zentral angesiedelt werden. Auch das barrierefrei Bürgerbüro konnte in der Zukunft weitere Aufgaben übernehmen.

Auf die Idee, dass auf dem Konversionsgelände ja genügend Platz vorhanden ist, war die CDU in ihrer Fraktionssitzung gekommen: "Wir könnten Teile der Verwaltung auch dort ansiedeln", schlug Reinhard Müller vor. Platz gebe es dort auf jeden Fall ausreichend und es sei ebenfalls ein auf die Zukunft ausgerichtete Standort. Doch eine vierte Rathaus-Filiale ist in der Verwaltung undenkbar: "Wir haben so viel Interaktionen im Rathaus, das lässt sich trotz moderner Medien nicht machen", so Bürgermeister Kaiser.

Und dann wäre da ja auch noch die dritte Variante der Sanierungspläne: Diese sieht auf dem Dach des Anbaus eine Erweiterung vor. Platz wäre bei dieser Alternative vorhanden. Doch optisch konnte dieser Plan die Mitglieder des Technischen Ausschusses nicht überzeugen. "Die Variante drei verschlimmert noch die Dominanz des Anbaus", kritisierte Christian Kaiser (Grüne) die Planungen, bei denen auch noch Kosten in Höhe von 3,7 Millionen Euro auf den kommunalen Haushalt zukommen würden.

Immerhin sind das schon einmal 300 000 Euro mehr als bei den Hermann-Planungen 2003, die dann damals aufgrund der Kosten wieder fallen gelassen wurden. Doch wie sieht es heute aus, wenn die alten Pläne realisiert werden würden? "Wir müssen damit rechnen, dass uns das ungefähr doppelt so viel kosten würde", sagt Christian Unkel, Sachgebietsleiter Hochbau und Gebäudemanagement im Donaueschinger Rathaus. Mit sechs Millionen sei schon zu rechnen. Und vielleicht hätte diese Variante noch einen weiteren Vorteil? "Könnten wir dann vielleicht auch mit zwei Rathäusern auskommen, wenn wir die Hermann-Variante realisieren?", wollte Karlheinz Bäurer (CDU) wissen.

Eine Frage, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt werden kann. Denn die Verwaltung hat die Planungen in einem sehr frühen Stadion in den Technischen Ausschuss gebracht. Die alten Hermann-Planungen beispielsweise hatte Stadtbaumeister Heinz Bunse erst wenige Stunden vor der Sitzung aus der Schublade gefischt. Und auch die drei Varianten für die Sanierung, die Christian Unkel ausgearbeitet hat, befinden sich noch in einem sehr frühen Stadion. "Wir wollten so transparent wie nur irgendwie möglich sein", erklärte Unkel.

Nicht nur die Verwaltung tut sich schwer mit einer Richtung: "Wenn wir nur die Variante 1 vorgelegt hätten, dann wäre irgendwann aus der Bevölkerung oder aus dem Gemeinderat die Kritik gekommen, dass wir die schöne Hermann-Variante nicht vorgelegt haben." Auch der Technische Ausschuss wollte sich noch nicht festlegen, ob sich die Stadt die teure Hermann-Planung überhaupt leisten kann. Oder ob die Sanierungen ausreichen und man den architektonischen Fehlgriff weitere Jahrzehnte anschauen will, obwohl doch bereits so viel Geld in die optische Aufwertung der historischen Innenstadt gesteckt wurde.

Und so geht's weiter

Zwei Varianten für das gelbe Rathaus wurden vom Technischen Ausschuss schon einmal ausgeschlossen. Eine Sanierung und gleichzeitig optische Aufwertung des Anbaus soll es nicht geben. Weder von den Kosten noch optisch konnten diese beiden Varianten überzeugen. Nun sollen die Planungen für eine einfache Sanierung und die Hermann-Variante konkretisiert werden. Im Herbst sollen dann beide Planungen noch einmal diskutiert und dann eine richtungsweisen Entscheidung getroffen werden. (jak)