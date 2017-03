Donaueschingen Sanierung der Pfarrkirche beginnt

Die Erzdiözese hat zugestimmt. Knapp 260 000 Euro soll die Sanierung kosten. Es sind Veränderungen außen wie innen geplant. Geldgeber für die Modernisierung werden noch gesucht.

Pfohren – Von der Erzdiözese gab es jetzt grünes Licht: Die Außensanierung der Pfarrkirche St. Johannes kann nun beginnen. In der Pfarrversammlung sprach Pfarrgemeinderat und Gemeindeteamsprecher Gerhard Feucht von einer "Mammutinvestition", welche in einem ersten Bauabschnitt ein Kostenvolumen von 259 000 Euro mit sich bringe.

Nicht mehr länger aufschiebbar sind nunmehr die Drainierung rund um die Kirche und die Komplettsanierung der Ost- und Südansicht. Doch auch im Inneren des Kichenschiffs sind einige Veränderungen geplant, die in einem ersten Schritt die optische Vergrößerung des Altarraumes betreffen. Hier sollen die Ministrantenbänke demontiert oder auch der Taufkessel in Richtung Kirchenbänke versetzt werden. Nicht zuletzt wird letztlich dann auch eine Orgelsanierung die Kompletterneuerung abrunden.

Dabei fallen Gesamtkosten in Höhe von 880 000 Euro an, von denen bislang 295 000 Euro über Zuschüsse und Spenden finanziert sind. Gerhard Feucht erinnerte aus diesem Grund daran, dass die Seelsorgeeinheit insgesamt knapp 600 000 Euro für die Sanierung des Pfohrener Gotteshauses aufzubringen hat.

Eine Menge Geld, vor allem im Hinblick auf die ambitionierte Zielvorgabe, die Sanierung in fünf bis sieben Jahren abgeschlossen zu haben. Der erste Sanierungsabschnitt sei gesichert, so der Pfarrgemeinderat. Für die nachfolgend notwendigen Arbeiten hofft Feucht indes auf weitere Geldgeber und Spender.

Pfarrer Erich Loks pflichete Barbara Engesser bei, die sich mittelfristig für ein Gebäudemanagement innerhalb der gesamten Seelsorgeeinheit aussprach. "Wir sind daran, uns von überschüssigen Gebäuden zu trennen", so der Seelsorger. Gotteshäuser befänden sich nicht darunter. Jedoch sei dort eine Mehrfachnutzung nach geringen baulichen Veränderungen in Zukunft denkbar. Die Diskussionen um den Bau eines Gemeindehauses für die Seelsorgeeinheit seien weit fortgeschritten gewesen, "als uns die Dringlichkeit der Außensanierung der Stadtkirche St. Johann überraschte".

Veränderungen stehen den Pfohrener Bürgern jedoch nicht nur in Sachen Kirchenumbau ins Haus, sondern sind auch bezüglich der Krankensalbung zu erwarten, die in Zukunft innerhalb eines Gottesdienstes stattfinden soll. Auch die Herz-Jesu-Freitage sollen wieder aufgewertet werden. In Kürze werden die Pfohrener im Zuge der nun bald beginnenden Sanierung jedoch auch jede Menge Erdumwälzungen und Veränderungen rund um das Gotteshaus St. Johann erleben.