Donaueschingen SÜDKURIER öffnet Türen: Ricarda Maxine Klemm präsentiert Jubiläumsschmuck

Für den 1200. Geburtstag von Pfohren hat sich Ricarda Maxine Klemm etwas Besonderes einfallen lassen. Sie hat Jubiläumsschmuck entworfen.

Der Blick über die Schulter: Goldschmiedin und Edelsteinfasserin Ricarda Maxine Klemm bot gestern Abend den SÜDKURIER-Lesern einen exklusiven Einblick in ihre Arbeit. "Man fängt mit einem Blech an, das eigentlich nach nichts aussieht", erklärte die Diplom-Designerin, die erstmals offiziell die beiden Schmuckstücke, die sie für das Pfohremer Jubiläum entworfen hat, präsentierte. Am Ende des Schaffensprozesses steht dann eine kleine Entenburg aus Silber. Dazwischen: Löten, Schleifen und viele kleine Einzelschritte, für die es eine ruhige Hand und viel Handwerksgeschick braucht. Und ein bisschen Schwefelleber, mit der das Silber dunkel anläuft und der Entenburg eine deutliche Struktur gibt. Klemm wird den Jubiläumsschmuck auch beim Blasmusikfestival verkaufen. Bild: Stephanie Jakober