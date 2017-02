SPD wählt Jens Reinbolz an die Spitze

41-Jähriger folgtWolfgang KarrerKarrer erhält dieWilly-Brandt-Medaille

Donaueschingen – Bei den Donaueschinger Sozialdemokraten herrscht Aufbruchstimmung: Mit Jens Reinbolz wurde am Donnerstagabend im "Hirschen" zumindest ein neuer Vorsitzender gewählt. Der 41-jährige Schulsozialarbeiter erhielt als Nachfolger von Wolfgang Karrer alle Stimmen. Karrer, der über 17 Jahre an der Spitze der Donaueschinger SPD stand und über viele Jahre auch die Arbeit im Ortsverein und im Gemeinderat prägte, hat das Amt in jüngere Hände gegeben. Seine langjährige Arbeit wurde mit der Willy-Brandt-Medaille gewürdigt, der höchsten Auszeichnung, die die Partei für seine Mitglieder zu vergeben hat.

Jens Reinbolz ehrte Wolfgang Karrer für seine engagierte Arbeit im Ortsverein und im Donaueschinger Gemeinderat, wo er seit vielen Jahren als Fraktionssprecher sozialdemokratische Impulse setzt. Karrer leitete den Ortsverein mit kurzen Unterbrechungen seit 17 Jahren. Er hat viel für den Ortsverein getan. Und: "Er ist 1975 in die Partei eingetreten, das ist mein Geburtsjahr", sagt Reinbolz.

Der neue Vorsitzende hat inzwischen auch aktive Helfer, so engagiert sich der ebenfalls 41-jähriger Realschullehrer Markus Schütz künftig als Schriftführer im Ortsverein, die neue zweite Vorsitzende Heike Algie und Martina Wiemer, IG-Metall-Gewerkschafter Franz Ritter und Christina Suppanz wollen ihm zur Seite stehen und mit neuen Ideen versuchen, neue jüngere Mitglieder zu gewinnen. Mit dem Projekt "SPD schaut hin" wollen sie Schwerpunkt-Aktionen zu bestimmten Themen starten. "Wir wollen auf die Leute zugehen und setzen darauf, dass viele angesichts der AfD-Zuwächse wieder politisch aktiv werden", hofft Reinbolz auf einen Aufschwung mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz.

Er nennt die SPD einen neuen aufstrebenden Verein, da können wir mit dabei sein", sagt der neue Vorsitzende, der seit 2014 das Parteibuch der SPD besitzt.

Zuvor hatte Wolfgang Karrer wichtige Punkte aus der Arbeit im Gemeinderat erläutert und dabei vom Konversionsgelände über die Verkehrsentwicklung bis hin zur Umgestaltung des Irmaparks und der Neugestaltung im Bereich des Donauzusammenflusses gesprochen.

Neuer SPD-Vorstand

Der 41-jährige Jens Reinbolz ist neuer Vorsitzender, Heike Algie seine Stellvertreterin, Markus Schütz wurde zum Schriftführer gewählt. Kassier bleibt Heiner Schöndienst. Beisitzer sind die SPD-Stadträte Wolfgang Karrer und Martina Wiemer, sowie Rainer Reichart und Christina Suppanz. (bea)