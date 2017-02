Donaueschingen SPD-Donaueschingen: Karrer geht, Reinbolz kommt

Wechselzeiten bei den Sozialdemokraten. Mit Martin Schulz geht die SPD mit einem Überraschungsmann in den Bundestagswahlkampf. Und am Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr, im Hirschen wird mit dem designierten neuen Vorsitzenden Jens Reinbolz ein Generationswechsel eingeleitet. Er ist 25 Jahre jünger als der Vorsitzende Wolfgang Karrer, der nun das offizielle Rentenalter erreicht hat und dieses als richtigen Moment für seinen Rückzug von der Spitze des Ortsvereins sieht.

Der Stadtplaner Karrer hat die Aufs und Abs in der SPD in den vergangenen 30 Jahren alle hautnah miterlebt. Schon in den 1980er-Jahren stand er an der Spitze des Ortsvereins und gab diese mit der Übernahme des Fraktionssprecherpostens von Willi Hönle 1994 dann 1995 erst einmal ab, um sie dann 2010 von Bernd Heinowski wieder zu übernehmen. Damals war er angetreten, der Orts-SPD wieder mehr Leben einzuhauchen. Parallel zum bundesweiten Trend hatten auch in der Donaustadt immer mehr Menschen der Partei den Rücken gekehrt, in Zeiten der Agenda 2010 war die Mitgliederzahl schnell von 100 auf 60 gefallen. Mit dem generell nachlassendem Interesse an Parteiarbeit und -mitgliedschaft hatte Karrer aber auch zu kämpfen und vermochte keine Trendwende einzuleiten. Bei den jüngsten Kommunalwahlen blieben gute Ergebnisse für die Partei aus und die engagierte Arbeit der Fraktion ungewürdigt.

Für den Diplom-Pädagogen und bei der Caritas beschäftigten Schulsozialarbeiter Jens Reinbolz kommt der Wechsel nun günstig. Die Stimmung bei den Sozialdemokraten ist mit dem Schulz-Effekt gut und kurz vor der Bundestagswahl könnte der junge Vorsitzende mit einem Mitgliederzuwachs gleich punkten.