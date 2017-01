Donaueschingen SIC Trading: Mit Recycling-Produkt zum Welt-Erfolg

SIC Trading besteht seit zehn Jahren und der Vertrieb von Siliciumcarbid läuft weltweit. Der Handel mit diesem Produkt wurde revolutioniert

Unter Global Playern stellt man sich stets große Firmen vor, die mit ihren Produkten und Niederlassungen auf dem ganzen Globus vertreten sind. Es geht aber aber auch deutlich kleiner mit nicht weniger Erfolg. Seit zehn Jahren gibt es nunmehr im Geschäftshaus an der Friedrich-Ebert-Straße in Allmendshofen das Unternehmen SIC Trading. Hier sind nur zwei Personen tätig, Büroleiterin Anna Kuzin und Silvia Gasser. Und sie handeln lediglich mit einem Produkt, mit recyceltem Siliciumcarbid, das in einer Budapester Fabrik, einer Tochtergesellschaft der SIC Traiding, deren Gründer Anna Kuzins Bruder Janos Pecsi ist, gewonnen wird. Weltweit.

Siliciumcabid, das chemisch aus Silicium und Kohlenstoff besteht und unter hohen Temperaturen entsteht, hat diamantähnliche Eigenschaften und wird in der Industrie vielfach eingesetzt, vor allem ist Siliciumcarbid Hauptbestandteil eines Dieselpartikelfilters, die in Autos eingesetzt werden und für bessere Luft sorgen sollen.

„Die Herstellung solcher Filter ist kompliziert, die Ausschussquote in der Produktion recht hoch. Und da es parallel zur aufkommenden Dieselfiltertechnik keine Recycling-Methoden gab, landete das sehr teure Material, das je nach Marktlage zwischen 2000 und 3000 Euro pro Tonne gehandelt wird, auf der Deponie“, erzählt Anna Kuzin. Der in Budapest angesiedelte Filterhersteller, der auch alle großen deutschen Autohersteller beliefert, habe vor gut zehn Jahren einen Entsorger gesucht und auch ihren Bruder Janos, der in der Metallbranche in Budapest tätig war, gefragt. Und er habe wiederum sie gefragt, was man mit den Abfällen machen könne.

Über Recherchen sei sie bei der Uni Freiberg gelandet, über die sie dann erfahren habe, wo überall recyceltes Siliciumcarbid zum Einsatz kommen könnte. Nach einer Bedarfsanalyse bei potenziellen Kunden entschlossen sich die beiden dann, die Aufarbeitung des Abfallmaterials aufzunehmen.

Durch ein speziell entwickeltes, energieschonendes Ausbrenn-Verfahren bei lediglich 700 Grad gelingt es der inzwischen auf 25 Mitarbeiter angewachsenen Belegschaft im Budapester Werk, die meisten Fremdstoffe zu eliminieren. „Je nach Bedarf liefern wir bis zu 99 Prozent reines Siliciumcarbid zu einem Drittel des Preises von reinem Siliciumcarbid“, sagt Anna Kuzin. „Die Vorgaben für den Partikelfilter erlauben zwar nur den Einbau von reinem Siliciumcarbid, sonst könnte man unser recyceltes Produkt direkt vor Ort wieder in den Filtern verwenden.“

So wird das wiederverwertbare Material in der metallurgischen und in der feuerfesten Industrie eingesetzt. Und die Kunden seien mit der Qualtät sehr zufrieden, Reklamationen gebe es so gut wie keine. Und nach hundert Tonnen pro Monat in der Anfangszeit werden inzwischen rund 600 Tonnen in alle Welt verschickt. Anfangs sei SIC Trading das einzige Unternehmen am Markt gewesen, inzwischen würden auch die Chinesen, die rund 50 Prozent der jährlichen Siliciumcarbid-Weltproduktion leisten, recyceln. Allerdings sei die Qualität aus des Bruders Fabrik wegen des speziellen Verfahrens unerreicht.

Der Handel mit Siliciumcarbid ist nicht ihr erstes gemeinsame Unternehmen mit ihrem Bruder. Mit ihm hatte Anna Kuzin zuvor ein exportorientiertes Werk in der Aluminiumbranche in der Ukraine betrieben, bis die Regierung ein Exportverbot für Rohstoffe ausgesprochen hatte. „Damit war das Unternehmen quasi von einem Tag auf den anderen am Ende“, blickt sie zurück.

Nicht nur das letztlich havarierte Ukraine-Abenteuer zeugt von Mut, auch der Sprung in die Selbstständigkeit. Verwaltungsfachangestellte hatte Anna Kuzin ursprünglich gelernt und zehn Jahre lang hatte die Mutter einer Tochter und eines Sohnes beim Arbeitsamt gearbeitet. Und Anna Kuzin strickt bereits an der nächsten Geschäftsidee, mit der sie in absehbarer Zeit in einer ganz anderen Branche auf den Markt treten möchte.

Siliciumcarbid

Siliciumcarbid ist eine chemische Verbindung aus Silizium und Kohlenstoff. Es wird wegen seiner diamantähnlichen Härte und des hohen Schmelzpunktes vielfach als Schleifmittel verwendet. Siliciumcarbid ist der leichteste, aber auch härteste keramische Werkstoff mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit, niedriger Wärmedehnung sowie einer sehr guten Beständigkeit gegen Säure und Laugen. Bei Siliciumcarbid-Keramik bleiben die Werkstoffeigenschaften bis zu Temperaturen oberhalb 1400 °C konstant. Eingesetzt wird Siliciumcarbid auch bei Halbleitern, optischen Geräten sowie in der Biotechnologie.