Donaueschingen Rudy Barth erscheint bald auf der Kinoleinwand

Nachdem der Donaueschinger bereits vor sieben Jahren bei der Fernsehserie "Laible und Frisch" mitgewirkt hat, darf er wieder ran

Nein, dass er nochmals als Laien-Schauspieler vor den Kameras stehen würde, hatte Rudy Barth eigentlich gar nicht mehr erwartet. "Ich habe mich sehr gefreut und war überrascht, als ich erfahren habe, dass ich nun erneut Komparse sein darf", zeigt sich der Donaueschinger angetan. Nun gibt es für den Ex-Chef der gleichnamigen Spedition also eine Rückkehr nach "Schafferdingen" – jenes fiktive Film-Dorf, dessen Namen Barth 2009 vor Drehbeginn der SWR-Serie "Laible und Frisch" selbst erfunden hatte.

Zweimal ist der 73-Jährige seinerzeit bereits in der "Saga um Liebe, Brot und Machenschaften" zu sehen gewesen, die in den Jahren 2009 und 2010 im SWR-Fernsehen ausgestrahlt worden war und Zwist und Libeleien zwischen den Sippen zweier Bäckerfamilien am Fuße der Schwäbischen Alb in lokaler Mundart auf den Bildschirm flimmern ließ.

"Riesigen Spaß" habe ihm die Arbeit vor den Kameras gemacht, sagte Barth bereits damals dem SÜDKURIER. Und nicht zuletzt auch deswegen fand er es sehr bedauerlich, dass der SWR im Sommer 2011 beschloss, die Serie, die bei Weitem nicht nur im Schwabenland zahlreiche Fans gefunden hatte, mitten in der zweiten Staffel – und vor dem eigentlichen Finale – abzusetzen.

Doch das Happy End für Rudy Barth und die vielen Zuschauer, die damals das abrupte Ende moniert hatten, folgt nun – auf der Kinoleinwand: Denn die Serie wird, nach diversen Wiederholungen in den vegangenen Jahren und auch einer Transformation auf die Theaterbühne, nun ihre Fortsetzung in einem Kinofilm mit dem auch für Kenner des dortigen Idioms etwas kryptischen Titel "Laible und Frisch – Do goht dr Doig" finden. Dieser wird gegenwärtig im schwäbischen Bad Urach gedreht – und der rüstige (Un-)Ruheständler darf in dieser Woche wieder für ganze zwei Drehtage als Komparse in "seinem" Schafferdingen dabei sein.

Bewährte Rolle – neues Format

Das Medium ist neu für Barth: "Ich bin auf die Unterschiede in der Produktion eines Kinofilms im Vergleich zum Fernsehen gespannt." Die Rolle, die er dort geben wird, ist ihm indessen vertraut: Er wird als Gemeinderatsmitglied im fiktiven Dorf besetzt werden – jene Funktion hatte er bereits 2010 in der Fernsehserie inne.

Bereits vor einigen Wochen galt es auch für den durchaus ja schon als Laiendarsteller erfahrenen Barth, sich in einem Komparsen-Casting erneut zu beweisen. Mit Erfolg.

Reich wird Barth damit nicht werden: Die Gage liegt gelinde gesagt merkbar unter Hollywood-Format. Knapp neun Euro pro Stunde spielt ihm sein Schauspiel ins Portmonnaie. Doch darum geht es ihm freilich auch nicht: "Ich freue mich einfach über das Widersehen mit den anderen Schauspielern und darüber, dass ich wieder dabei und dann bald auf der Kinoleinwand zu sehen bin."

Und wann wird das sein? "Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende Juni, ich rechne damit, dass der Film dann Ende des Jahres ins Kino kommen wird", sagt der Jung-Schauspieler im Seniorenalter, dessen filmische Ambitionen noch gar nicht unbedingt beendet sind: "Wenn sich noch etwas ergibt, bin ich offen."