Donaueschingen Rosemarie Steurenthaler engagiert sich auch im reifen Alter

Die Donaueschingerin feiert heute ihren 75. Geburtstag und kümmert sich weiter stark um den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Das hat persönliche Gründe.

Heute feiert Rosemarie Steurenthaler ihren 75. Geburtstag. Seit 1980 lebt die gebürtige Löffingerin mit ihrem aus Titisee stammenden Mann in Donaueschingen. Davor lebte das Ehepaar in Mauenheim und Bayern. Es war also nicht die Liebe, die sie hierher verschlug. "Wir kamen aus familiären Gründen", erklärt die Jubilarin. Nachdem sie schon in Bayern an einer Förderschule tätig war, arbeitete sie auch hier als Lehrerin. An der Heinrich-Feurstein-Schule unterrichtete sie Kinder mit Rechenschwäche. Sie habe sich Ende der 90er Jahre als Lernberaterin für Mathematik spezialisiert, erinnert sie sich und genoss in ihrem Berufsleben die Herausforderung, sich auf jedes Kind ganz besonders einstellen zu müssen, wie sie sagt. Das sei das Besondere für sie gewesen.

Auch heute noch gehört das Herz der fünffachen Großmutter den Kindern. Seit sie 2001 im Alter von 60 Jahren in Pension ging, gibt sie immer noch Nachhilfeunterricht in Mathematik. Für ihre Hobbys – Töpfern und das Anfertigen von Keramiken in Raku-Technik, Fossiliensuchen und Nähen – hat sie allerdings trotz Rentnerdasein gerade kaum Zeit. Das hat einen besonderen Grund: Ihre ganze Kraft steckt Rosemarie Steurenthaler in ihre ehrenamtliche Arbeit für den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Sie ist die Eventmanagerin für den Verein. Seit 2002, also seit 15 Jahren, engagiert sie sich mit allem, was sie hat, für diese Sache – vor einem traurigen Hintergrund. "Meine beiden Töchter hatten Krebs", erzählt sie. Eine gewann den Kampf, die andere verlor ihn, starb 2001. "Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich während der Behandlung meiner Kinder auf einer Campingliege in einem sieben Quadratmeter großen Zimmer neben dem Bett meiner Tochter schlief.

Ich weiß also, wie sich Eltern während der Behandlung ihrer Kinder fühlen." Und sie schwor sich, sobald sie Zeit habe, sich zu engagieren. Seitdem schlägt ihr Herz für die Arbeit im Förderverein, für den sie die Ausflüge der erkrankten Kinder mit ihren Geschwistern und Eltern organisiert, wie etwa Segelrundflüge, Schifffahrten auf dem Titisee und die Unimog-Fahrten im Brigachtaler Steinbruch.

Was wünscht sie sich zum Geburtstag? "Gesund bleiben und weiter die Kraft haben, mich zu engagieren." Gefeiert wird der Geburtstag im Familienkreis, heute mit einem Geburtstagskaffee und am Wochenende mit einem gemeinsamen Essen.