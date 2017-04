Ein 36-jähriger Fahrer eines dunklen Audis A4 hat am Dienstag, gegen 14.50 Uhr, ein gefährliches Wendemanöver auf der Bundesstraße 27 durchgeführt und einen Polizeibeamten in Gefahr gebracht.

Kurz hinter der Abzweigung Donaueschingen Mitte in Fahrtrichtung Hüfingen wird die B 27 von zwei Fahrstreifen auf eine Fahrspur reduziert und die erlaubte Geschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt. Weil es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt, führten die Beamten der Verkehrsüberwachungam Dienstagnachmittag Messungen in dem geschwindigkeitsreduzierten Bereich der B 27 durch.



Kurz nach 14.50 Uhr näherte sich aus Richtung Bad Dürrheim ein dunkler Audi, der trotz vorgeschriebener Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern die Messstelle mit 128 km/h in Fahrtrichtung Hüfingen passierte. Beim Erkennen des Hinweisschildes zur Polizeikontrolle kurz vor dem folgenden Parkplatz bremste der 36-Jährige den Audi stark ab und wendete das Fahrzeug trotz nahendem Gegenverkehr und durchgezogener Linie, um mit hoher Geschwindigkeit wieder in Richtung Bad Dürrheim zu fahren.

Wilde Fahrt in Richtung Hüfingen

Zwischenzeitlich hatte der Beamte der Meßstelle den Verkehr in Richtung Bad Dürrheim zum Anhalten gebracht, um den nun Richtung Bad Dürrheim rasenden Verkehrsrowdy zu stoppen. Ungeachtet dessen leitete dieser laut Polizei erneut eine Vollbremsung ein, wendete wieder und gefährdete hierbei noch den mit einem Dienstwagen entgegenkommenden Beamten. Der musste anhalten, um einen Unfall mit dem Audi des Flüchtenden zu verhindern.

Der 38-Jährige überholte bei seiner neuerlichen Fahrt Richtung Hüfingen trotz Verbots und durchgezogener Mittelline mehrere Autos und drängte dabei diese und auch entgegenkommende Fahrzeuge ab. Als auch die Beamten der Kontrollstelle auf dem folgenden Parkplatz den nun wieder mit hoher Geschwindigkeit in ihre Richtung fahrenden Audi stoppen wollten, wechselte der Audi-Fahrer schleudernd auf die Gegenfahrspur, umfuhr die Kontrollstelle am Parkplatz über den gegenüberliegenden Parkplatz des Gegenverkehrs und flüchtete dann weiter auf der B 27 in Richtung Hüfingen. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung und weiteren Maßnahmen konnte schließlich der 36-Jährige als dringend Tatverdächtiger ermittelt werden.

Nun suchen die Beamten der Verkehrsüberwachung Villingen dringend Zeugen und die bei dem Vorfall gefährdeten Verkehrsteilnehmer. Diese werden gebeten, sich mit der polizeilichen Verkehrsüberwachung mit Sitz in Villingen (07721 4047-555) oder auch mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.