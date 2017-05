Donaueschingen/Bräunlingen Riedseen und Kirnbergsee mit ausgezeichneter Wasserqualität

Die Badegewässerkarte 2017 belegt: Sowohl die Riedseen als auch der Kirnbergsee bietenungetrübtes Badevergnügen

Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Dem beherzten Sprung in die lokalen Seen steht allenfalls das persönliche Kälteempfinden entgegen, denn sowohl die Donaueschinger Riedseen als auch der Kirnbergsee in Bräunlingen weisen eine ausgezeichnete Wasserqualität – und damit auch beste Bade-Bedingungen – auf.

Dies bekräftigt die gestern von der Landesregierung veröffentlichte Badegewässerkarte 2017. Darin finden sich Informationen darüber, welche Badeseen in Baden-Württemberg mit welchem Ergebnis überprüft wurden.

Die beiden Baaremer Gewässer gehören zu den über 360 gemeldeten Badestellen in Baden-Württemberg, deren Wasserqualität nach EU-Vorgaben überwacht wird. Dazu werden von den Gesundheitsämtern während der Badesaison mindestens einmal im Monat Wasserproben entnommen und im Labor untersucht.

Das gute Ergebnis ist auch auf der Baar nicht selbstverständlich: Der Sunthauser See in Bad Dürrheim erzielte bei dem Qualitäts-Check lediglich ein "Ausreichend".