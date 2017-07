Donaueschingen Rektor Lauffer verabschiedet 140 Donaueschinger Realschüler

Olivia Uhrig erreicht Traumdurschschnitt 1,0

Donaueschingen – 140 Realschüler, aufgeteilt in fünf Klassen, sind am Freitagabend in den Donauhallen feierlich verabschiedet worden. Gestartet war der Abend mit einem Sektempfang vor der Halle. Fein herausgeputzt sah man dort viele junge Damen im netten Abendkleid oder im schicken Hosenanzug. Auch die jungen Herren waren im Anzug mit Krawatte oder Fliege zu ihrer Abschlussfeier gekommen.

Dann ertönte der Gong, es ging ins Innere, wo im Mozartsaal Schulrektor Gerhard Lauffer seine Schüler in Empfang nahm. In seiner kurzen Ansprache ließ Lauffer die Schulzeit der Absolventen, die im Jahr 2011 an die Donaueschinger Realschule kamen, Revue passieren. "Ihr könnt stolz auf Euch sein, brecht nun auf zu neuen Ufern", so der Schulleiter. Auch einige wichtige Tugenden, wie Verantwortung, Hilfsbereitschaft und Pünktlichkeit gab Lauffer seinen Ehemaligen mit auf den Weg. Mit den Worten, "soziale Achtung verdient derjenige, der was leistet", schloss der Schulleiter seine Überlegungen.

Dann kamen die Moderatorinnen, Hannah Reichmann und Samaya Hoyer, auf die Bühne und kündigten das Schulprojektorchester, das von Jürgen Gauger und Tanja Henseler geleitet wird, an. Der Schulchor unter der Leitung von Ursula Kalchthaler bot im Anschluss Songs von Aguilera bis Stürmer. Stimmgewaltig auch die nächste Darbietung von Jessica Weber, die den Welthit "Beautiful" in den Saal schmetterte. Als Festredner war Clemens Boog gekommen, der ehrenamtliche Vorsitzende des Bildungsausschusses der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Er ging in seiner Ansprache auf die Entwicklung der Berufe als Folge des technischen Fortschritts ein.

Dieser habe mit der industriellen Revolution vor 250 Jahren begonnen und halte bis in die Gegenwart an. "Wovon Ihr träumt, fangt damit an und werdet aktiv", riet der Ausbildungsleiter einer großen Firma den Absolventen. Auch Ramona Muntean vom Elternbeirat sprach zu den Gästen. Sie bezeichnete die Schulzeit als eine Art Autorennen mit zahlreichen Runden, die es zu bewältigen gäbe. Schülersprecher Johannes Schwab bedankte sich bei den Lehrern, Eltern und Freunden für die Unterstützung in all den Jahren. Mit einer Turndarbietung des TuS Bräunlingen, einer Tanzshow der Tanzschule Dancker und einer kurzen Episode des schuleigenen Theater-Clubs schlossen sich weitere Programmpunkte an. Dann gab es die begehrten Preise und Lobe. Nicht weniger als 36 Lobe und 14 Preise konnten verteilt werden. Als einzige Schülerin schaffte Olivia Uhrig den Notendurchschnitt von 1,0 und wurde dafür mit dem Schulpreis bedacht.

Schulpreis: Olivia Uhrig

Preise: Noemi Unger, Lena Bauer, Tabea Laufer

Davis Becker, Tim Dorer, Svenja Merz, Hannah Miller, Tabitha Emily Roth, Vincent Schmitt, Johannes Schwab, Nicole Sterzer, Denis Taichrib, Jamie-Lee Alyssa Wagner, Jessica Weber, Hanna Weißhaar, Hannes Zeiselmeier, Tom Berger, Laurin Ehrmann, Lea Schwinge, Lea Strobel, Nico Bührig, Simon Eggert, Tamara Fesenmeyer, Julia Mattes, Vanessa Virginia Weigandt, Aileen Akin, Dominik Harsch, Ruben Hauger, Sümeyye Keysan, Leonie Kraus, Hanna Reichmann, Robin Rottler, Mona Deitlaff, Samaya Hoyer, Sophia Maria Kohler, Lea Molitor, Adrian Roth, Nelli Willmann, Leni Wolf. Klassenpreise: Cevriye Koparan, Izabella Rieker, Anna Spadinger, Sofija Dinic, Sabrina Hürst, Olivia Uhrig

Hanna Reichmann, Sabrina Hürst, Leonie Kraus, Aileen Akin Weitere Preise: Tabea Laufer (Deutsch), Lea Molitor (Mathematik), Olivia Uhrig (Mathematik), Dennis Taichrib (Englisch), Tabea Laufer (Französisch), Davis Becker (Französisch), Sophia Kohler (Mensch und Umwelt), Christoph Kluth (Mensch und Umwelt), Lea Strobel (Technik), Felix Pfeiffer (Technik), Izabella Rieker (NWA), Laurin Ehrmann (NWA), Alina Sevcenko (BK), Noemi Unger (Musik), Izabella Rieker (Sport), Julian Kramer (Sport), Julian Kramer (Sport)

