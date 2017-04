Donaueschingen Reitturnier jetzt mit fünf Disziplinen

Der Donnerstagabend verspricht nach dem Reinfall im vergangenen Jahr den Reitturnier-Besuchern eine absolute Neuerung.

Reitturnier-Chef Kaspar Funke hat reagiert: Nachdem im vergangenen Jahr das Programm am Donnerstagabend überhaupt nicht funktioniert hat und die Zuschauer ausgeblieben sind, wird es eine Neuerung geben. "Es wird erstmals Geländeritte geben", sagt Funke. Und so werden im Stadion am Donnerstagabend nicht die gewohnten Hindernisse aufgebaut, sondern feste. Auch der Erdwall, der seit Jahren ungenutzt ist, wird erstmals wieder in das Programm aufgenommen.

Parallel wird beim Turnierveranstalter Escon gerade an der Europameister, die 2019 in Donaueschingen stattfinden sollen, und an der diesjährigen Veranstaltung vom 14. bis 17. September. Dabei schreitet die Modernisierung des Fahrplatzes voran, um beste Gegebenheiten für die EM zu garantieren, so Funke. Auch die Verhandlungen mit den Partnern sind bereits in vollem Gange und der Turnierchef kann jetzt schon sagen, dass auch bei den Sponsoren die Begeisterung für ei Europameisterschaft groß ist.

Doch erst einmal kommt das diesjährige Reitturnier: Die ersten Karten für dieses Jahr wurden bereits verkauft, denn seit dem 1. April sind sie erhältlich. Es gibt Dauerkarten für das gesamte Wochenende, Platzkarten für Tages- und Abendveranstaltungsabschnitte sowie Gastro- und VIP-Tickets. Als Besonderheit gilt das „Brunch unter Freunden“ am Samstag- und Sonntagmorgen mit Blick auf den Sport. Wer sich bis zum 1. August Tickets sichert, profitiert von den Vorverkaufspreisen, danach gelten die regulären Preise.

Spannend soll es das gesamte Wochenende werden: Es stehen rasante Polospiele des Fürstenhauses im Programm, Showacts sowie in klassischer Form der große Dressur- und Springsport mit international erstklassiger Besetzung. Voll auf ihre Kosten sollen auch die Fahrsportfans kommen. Auf die Gespanne warten vier Prüfungen mit einem absoluten Höhepunkte: der Marathon mit Brigachdurchfahrt. Die Verbindung von Spitzensport in erstmals fünf Disziplinen mit regionalen Traditionen soll zu einem unvergesslichen Erlebnis für die gesamte Familie werden.