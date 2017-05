Donaueschingen Reitturnier: Kummerländer übernimmt wieder das Catering

Vor fünf Jahren hatte der Öschberghof Kummerländer aus der Bewirtung des Reitturniers gedrängt. Nun kehrt Günther Kummerländer zurück.

"Vom Feinsten" kehrt nach fünf Jahren aufs Reitturnier zurück: Nachdem sich der Öschberghof nicht mehr im Bereich Catering tätig ist, hat sich Turnier-Chef Kaspar Funke auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Günther Kummerländer spricht von einer "gewissen Genugtun", dass er nun wieder die Bewirtung auf dem Reitturnier übernehmen wird. Denn 2012 hatte ihm der Öschberghof den Auftrag weggeschnappt. Nun kehren Günther Kummerländer und sein Sohn also aufs Reitturnier-Parkett zurück und haben schon große Pläne. "Wir kennen die Leute hier und wissen, was sie wollen und auch, was das Reitturnier ausmacht", sagt Kummerländer. Das "Persönliche" spiele bei der Donaueschinger Traditionsveranstaltung eine große Rolle.