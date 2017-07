Donaueschingen Reitsport im Donaueschinger Schlosspark mit einer Portion Glamour

Rasante Szenen beim Polo-Turnier und Schönheiten aus aller Welt beim Schlossempfang

Es war ein Pferdespektakel der besonderen Art. Beim Polo-Turnier im Fürstlichen Schlosspark präsentierte sich ein rasanter Sport und der abendliche Empfang im Schloss wurde zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Leider war der Finaltag etwas von den Wetterkapriolen geprägt. Das Team von Jeannette und Christian zu Fürstenberg belegte Rang drei.

Zunächst klingt Polo sehr elitär, man bringt es mit Adel und Geld in Verbindung – was auch sicher der Fall ist. Hohe Eintrittspreise, Champagner oder einen VIP-Bereich mag bei woanders der Fall sein, nicht jedoch in Donaueschingen. Natürlich fanden sich auch die etwas betuchteren Mitbürger und Adligen auf dem Polofeld-Gelände ein, doch auch der Ausflügler mit seinem Fahrrad oder Spaziergänger waren anzutreffen. Denn VIP-Bereich und Eintrittsgelder wurden vom Haus Fürstenberg schon vor Jahren abgeschafft. "Es soll ein Event für Jedermann sein", wie Erbprinz Christian zu Fürstenberg ankündigte. Zudem sei es doch viel schöner vor einer großen Kulisse zu spielen, alsdass die Polospieler nur unter sich seien. Er und seine Ehefrau Jeannette griffen ebenfalls ins Spielgeschehen ein, sie belegten Rang drei.

Bei dem Polo-Turnier im Park ging es recht leger zu: keine Absperrungen und keine Security-Kräfte, die die Besucher von der Boxengasse, respektive den Bereichen, in denen sich die Polospieler und deren Poloponys aufhalten, fern hielten. Zudem ist jedes Jahr ein äußerst eloquenter Sprecher auf dem Kommentatoren-Turm, der sich die größte Mühe gibt, das komplizierte Regelwerk dem Publikum näher zu bringen.

Polo ist eine Mischung aus Reiten und Hockey. Vier Spieler bilden eine Mannschaft, deren Ziel es ist, in vier Zeitabschnitten (Chukkas) möglichst viele Tore zu machen. Benötigt werden pro Spieler vier Polo-Ponys, denn ein Turnier besteht normalerweise aus vier Abschnitten, von denen jedes eingesetzte Pferd nur einen bestreiten darf. Die Spieler selber erkennt man sofort an ihren eleganten weißen Hosen, einem tropenhelmartigen Kopfschutz und dick gepolsterten Lederknieschonern und Reitstiefeln. Als Oberteil dient ein – wer hätt's gedacht– Polo-Shirt.

Besucher auch aktiv

Wer nicht auf einem Pferd saß, konnte zur Halbzeit beim "tread in" mitmachen – da wird das Publikum auf das Spielfeld gelassen und darf die von den Pferden losgetretenen Grasbüschel wieder festtreten. Als besondere Bonbons gab es beim Polo-Cup beim Fund eines absichtlich fallengelassenen Sektkorkens eine Flasche Champagner oder ein Polo-Shirt für den Finder. (rom)