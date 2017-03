Donaueschingen Realschule Donaueschingen präsentiert sich Viertklässlern

Die Realschule Donaueschingen hatte Viertklässler und deren Eltern zum Tag der offenen Tür eingeladen.

Donaueschingen – Nach der Begrüßung durch Schulleiter Gerhard Lauffer und Konrektorin Katja Fox konnten sich alle Interessierten im Schulhaus über die Fächer und Profilklassen der Realschule informieren.

Die Trekkingklasse im Untergeschoss weckte die Neugierde der Besucher, indem sie über den Ablauf der 16-Tage-Wanderung am Ende des 7. Schuljahres berichtete und beeindruckte durch die zurückgelegte Strecke von 320 Kilometern. Nebenan konnten sich die Besucher unter ständiger Anleitung der Techniklehrer im Technikraum an kleinen Projekten, wie dem Erstellen eines eigenen Bumerangs, versuchen. Einen Stock höher drang Musik der Bläserklassen durch die Gänge. Das Instrumentenkarussell lud zum fröhlichen Mitmachen und -spielen ein. Gerade Viertklässler, die ein Instrument spielen möchten, werden an der Realschule in den Bläserklassen gefördert. In den Räumen der Naturwissenschaften begeisterten zudem unterschiedliche Experimente nicht nur die Viertklässler. Im Biologiesaal war zeitweise kein Durchkommen mehr möglich.

Großes Interesse bestand außerdem am bilingualen Zug der Realschule Donaueschingen. In Klasse 5 ist es möglich, direkt in diesen zu gehen. Dabei werden verschiedene Fächer auf Englisch unterrichtet. Hier fanden Informationsveranstaltungen durch die unterrichtenden Lehrkräfte statt. Die Möglichkeit in Klasse 9, am Schüleraustausch in Cincinnati teilzunehmen, reiht sich in dieses Angebot ein. Ein besonderes Highlight ist zudem seit vielen Jahren der English Theatre Club, der am Tag der offenen Tür erste Einblicke in die diesjährige Aufführung gibt. Vor begeistertem Publikum ließen die Schüler der Englisch-AG keine Zweifel daran, dass die Vorstellungen am 25. und 31. März sowie am 1. April in der Bürgerhalle Aasen ein Erfolg werden. Tickets sind erhältlich in Morys Hofbuchhandlung oder unter www.maiskolbenbande.de.

Auch das Schattentheater des Faches Deutsch, die BK-Fachschaft mit Origami-Basteln, die Sportfachschaft mit der Spaßolympiade, das Fach EWG mit Modellbasteln, die Fächer Religion und Ethik im Raum der Stille sowie die Fachschaften von MUM und Französisch informierten die Besucher über die vielen Möglichkeiten und das umfassende Angebot der Schule. Wer eine Pause gebrauchen konnte, wurde mit Kaffee und Kuchen von der SMV versorgt.