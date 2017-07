Donaueschingen Ratsmitglieder gehen in Grüningen gemeinsam auf Tour

Ratsmitglieder gehen in Grüningen gemeinsam auf Tour

Ortschaftsräte und Gemeinderäte haben erstmals eine gemeinsame Ortsbegehung in Grüningen unternommen. Die Idee wurde allseits als sehr gut befunden. Dabei äußerten sie Verständnis für den Wunsch nach einer neuen Mehrzweckhalle.

Etwa eineinhalb Stunden lang hatten die elf Ratsmitglieder der Kernstadt von CDU, SPD und den Grünen ein offenes Ohr für die Wünsche und Anliegen aus Grüningen, die der Liste der Haushaltsanmeldungen angeheftet werden sollen.

Klein sind die Wünsche, zu denen etwa ein Spritzasphaltguss hinter dem Dreschschuppen bei den Glascontainern, ein Erdwall entlang des Rebberghüttenweges gegen Wassereinbruch bei Starkregen auf angrenzenden Grundstücken oder mobile Strahler und Wetterschutz für Veranstaltungen auf der Kommunikationsfläche bei der Kirche gehören. Viele Grüninger Autofahrer und auch eine Vielzahl von Radfahrer, die die Ortsverbindung nach Wolterdingen nutzen, sehnen sich nach einer Fahrbahnverbesserung. Von Wolterdingen her ist dies bereits auf einem ersten Abschnitt passiert.

Obwohl die umfangreichen Eigenleistungen des Musikvereins einen gewünschten Anbau am Probelokal finanziell relativ klein halten würden, setzten die Gemeinderäte dahinter diverse Fragezeichen. Besonders im Hinblick auf Grüningens schwerwiegenden Wunsch: die neue Mehrzweckhalle.

Nach ausführlich durchleuchtetem Pro und Contra stieß das Festhalten Grüningens an der ursprünglichen, wenn gleich auch um etwa 250 000 Euro teureren Version, auf großes Verständnis. Anträge für alle möglichen Zuschüsse, wie der des Sportbundes in Höhe von etwa 70 000 Euro, wurden bereits und werden noch gestellt.

Fraktionssprecher der Grünen, Michael Blaurock, sprach sich dafür aus, der gewünschten Grüninger Halle in der Prioritätenliste den Vorrang vor dem Freibad der Kernstadt zu geben, allerdings wolle er bis zur entscheidenden Sitzung am 11. Juli den aktuellen Steuerstand einsehen. Schulden dürfe man machen, man dürfe sich nur nicht überschulden, so auch Wolfgang Karrers Meinung.

Weil in der Kernstadt zukünftig große Projekte wie etwa der Neubau einer Realschule anstehen und eine neue Halle Grüningen bereits vom ehemaligen Oberbürgermeister und heutigen Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei zugesagt wurde, gebe es eigentlich nur ein Signal, fand Ortschaftsrat und Gemeinderat Michael Böhm: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Die Pläne

Architekt Günter Limberger stellt am Dienstag, 11. Juli, um 18 Uhr in der öffentlichen Sitzung des technischen Ausschusses die Pläne der projektierten Grüninger Halle vor. Der Ausschuss wird in dieser Sache seine Empfehlung aussprechen. Die Sitzung findet im Sitzungssaal des Rathauses I statt.