Donaueschingen Ralf Schneckenburger hat in Pfohren keine ruhige Minute

Er ist ein Motor der kommenden Pfohrener Festivitäten – und er ist gefordert am Instrument und beim großen Film-Dreh.

Pfohren – Der Pfohrener Ralf Schneckenburger ist einer der Vorsitzenden der Feuerwehrkapelle, professioneller Schauspieler, Autodidakt und nicht zuletzt Familienvater von drei Kindern. Dabei ist es es nicht einfach, immer alles unter einen Hut zu bekommen. Doch Schneckenburger bewahrt die Ruhe, so lässt sich einiges bewältigen.

Das ist auch dringend notwendig in einem Jahr, in dem der Terminkalender seines Heimatortes vor Jubiläen fast überquillt. Genau genommen sind es zwei, und bei beiden ist Schneckenburgers Engagement gefordert. Das eine ist das Jubiläum zum 150. Geburtstag der Feuerwehrkapelle und findet in der kommenden Woche zwischen Christi Himmelfahrt und dem folgendem Sonntag statt. Seit Wochen vergeht kaum ein Abend, an welchem der als Vorsitzender in hauptverantwortlicher Funktion tätige Schneckenburger nichts damit zu tun hat. Schließlich wirkt er als Leadsänger und an der Harp auch noch bei der Formation Brassmann mit. Die einst als Fasnachtakommando entstandene Brass-Gruppe tritt als Opener des ersten Donaumusik-Brassfestivals auf.

Doch wer meint, nach dem Festival kehrt Ruhe im Hause Schneckenburger ein, der irrt sich gewaltig. Bereits seit Anfang des Jahres ist Schneckenburger leitender Regisseur eines Filmes, der das Pfohrener Alltagsleben szenisch festhält. Schauspielerisch kommen dabei ausschließlich Pfohrener Bürger zum Einsatz, von denen viele das erste Mal vor der Kamera standen. Zu sehen ist der Film am 3. Juni beim Festbankett zum 1200. Jahrestag der Ersterwähnung des ersten Orts an der jungen Donau.

Die Filmregie brachte sich der Schauspieler autodidaktisch bei. Die Basis bot ein Kollege, der eine eigene Filmproduktionsfirma besitzt, in der sich Schneckenburger die Grundkenntnisse der Filmregie aneignete. Seit rund sieben Jahren ist der Pfohrener zudem als einer von zwei Energiedetektiven im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg unterwegs. Das Ministerium war im Zimmertheater Rottweil auf der Suche nach Schauspielern, die Freude daran haben, alles rund um das Thema Energie Schülern auf witzige, spannende, interaktive und experimentelle Weise beizubringen. Schneckenburger fand auf Anhieb Gefallen an dieser Aufgabe und nennt jede Begegnung mit Schülern "ein neues Erlebnis".

Zur Person:

