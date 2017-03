Bräunlingen Rädlesmarkt am Samstag

Am Samstag werden in Bräunlingen wieder Fahrräder verkauft – und Räder, Teile und Nähmaschinen für das Projekt \"Fahrräder für Afrika\" gesammelt.

Räder jeder Couleur werden am Samstag beim Gebraucht-Fahrradmarkt im Foyer und auf dem Vorplatz der Bräunlinger Stadthalle verkauft – und auch Fahrräder und -teile sowie Nähmaschinen und Zubehör für das Projekt "Fahrräder für Afrika" gesammelt. Bereits am Freitag können von 16.30 bis 18.30 Uhr Fahrräder, Kinder-Fahrräder, Laufräder sowie Roller abgegeben werden. Auch Dreiräder, Kettcars, Traktoren, Fahrrad-Anhänger und Fahrrad-Kindersitze werden akzeptiert. Am Samstag werden nur noch von 7.45 bis 8.30 Uhr Artikel angenommen. Der Verkauf findet am Samstag zwischen 9 und 11.30 Uhr statt. Der Verkaufserlös und nicht verkaufte Artikel können bis 12.30 Uhr abgeholt werden. Infos unter Telefon 0174/7074995 oder info@sc-braeunlingen.de