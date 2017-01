Quellregion Donau: Aktivangebote boomen

Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen präsentieren sich noch bis einschließlich Sonntag auf der CMT

Baar/Stuttgart – Der Donauradweg entlang der Deutschen Donau bietet Radreisenden als Qualitätsradroute ein hochwertiges Fahrerlebnis. Auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart wurde das Zertifikat mit Vier-Sterne-Klassifizierung durch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club an die Arge Deutsche Donau verliehen, teilt die Stadt Donaueschingen mit. In der Arbeitsgemeinschaft sind die Kommunen und Landkreise zwischen Donaueschingen und Passau gemeinsam organisiert.

Donaueschingen komme hierbei eine besondere Bedeutung zu, befindet sich am Ursprung der Donau doch der offizielle Startpunkt auf die knapp 600 Kilometer lange Route. „Die Auszeichnung bestätigt die hervorragenden Bedingungen, die Radreisende in Donaueschingen vorfinden“, zeigt sich OB Erik Pauly zufrieden. „Nicht nur das abwechslungsreiche Radwegenetz der Quellregion Donau bietet für jeden Anspruch vom Genussradler bis zum sportlich Aktiven die passende Tour. Auch Fernradler finden in Donaueschingen den Einstieg in eine der schönsten Radrouten Europas.“

Von diesem vielfältigen Angebot und den zahlreichen weiteren Sehenswürdigkeiten in und um Donaueschingen können sich Besucher der CMT am Stand der Quellregion Donau überzeugen. Dort präsentiert sich Donaueschingen Hüfingen und Bräunlingen. Zahlreiche Besucher nahmen das Angebot bereits wahr, sich über Urlaubsmöglichkeiten und Ausflugsziele in Donaueschingen beraten zu lassen. Auch Minister Guido Wolf und Landrat Sven Hinterseh ließen es sich nicht nehmen, sich vor Ort über aktuelle touristische Entwicklungen und zukunftsweisende Projekte in der Quellstadt zu informieren.

„Insbesondere unsere Aktivangebote erfreuen sich großer Beliebtheit“, konstatiert Andreas Haller, Sachgebietsleiter Tourismus und Marketing bei der Stadt Donaueschingen. „Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein eine neue Wanderbroschüre mit neun attraktiven Touren in der Quellregion Donau entwickelt.“

Noch bis Sonntag, 22. Januar haben Besucher Gelegenheit, sich am Stand in Halle 6 über die Angebote der Quellregion Donau zu informieren. Zur weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit werden wieder mehr als 200 000 Besucher erwartet.