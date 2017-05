Donaueschingen Pudel bringt Radfahrer zum Sturz  schwer verletzt

Kurioser Vorfall mit schwerwiegenden Folgen: Ein Pudel hat am Dienstag für schwere Kopfverletzungen bei einem Radler gesorgt.

Der Pudel war laut Polizei am Dienstagnachmittag einem 80-jährigen Radfahrer auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg "Klenkenreutheweg" zwischen Donaueschingen und Aufen so unglücklich gegen das Fahrrad gelaufen, dass sich der Radler beim Sturz schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Senior musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.