Hüfingen Premiere beim Pfohrener Männergesangverein: Eine Frau gibt den Ton an

Doppeltes Novum beim Pfohrener Männergesangverein: Erstmals zählt eine Frau zur Truppe – und dann gleich als Dirigentin.

Neue musikalische Leiterin im Männergesangverein (MGV) "Harmonie" Pfohren ist Marion Honold. Die Riedböhringerin beendet damit eine zweieinhalbmonatige Vakanz, die nach dem überraschenden Tod ihres Vorgängers Konrad Merz entstanden war.

Ende vergangenen Jahres überraschte ein Anruf des Vorsitzenden Ernst Engesser die verheiratete Mutter dreier Kinder. Nach kurzer Bedenkzeit und einem Probedirigat mit der "Harmonie" erklärte sich Honold dann bereit zur Übernahme der musikalischen Leitung. Die junge Frau fand einen sehr gut aufgestellten Chor vor, der seine Bereitschaft signalisierte, neue Wege zu gehen.

Nach knapp drei Jahrzehnten der Ägide von Konrad Merz ist die neue Aufgabe für Honold eine Herausforderung: "In den nächsten Monaten müssen wir uns gegenseitig kennenlernen, das Repertoire festigen und behutsam erweitern." Honold hält es gegenwärtig für verfrüht, Aussagen über mögliche gesangliche Entwicklungen zu treffen. Seit Jahren ist sie Chorleiterin der Blumberger Schola. Zu Beginn ihrer Karriere dirigierte Honold bis zur ersten Babypause den MGV Riedböhringen.

Ein Faible für die Musik hatte sie schon früh, weshalb sie sich denn auch entschloss, Klavierspielen zu lernen. Doch die Laufbahn als Dirigentin hat die gebürtige Auflingerin einem Zufall zu verdanken. "Vor rund zehn Jahren motivierte mich der ehemalige Chorleiter und Organist Manfred Beller, den Männerchor in Auflingen zu dirigieren", erinnert sich Honold an ihren ersten Job als Chorleiterin. Danach ging es schnell weiter. Bis zum ersten Heimkonzert mit der "Harmonie" wird es indes noch eine Weile dauern. Doch wenn es so weit ist, möchte Honold mit einem Chor auftreten, der sich in bester Verfassung präsentiert.