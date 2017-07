Donaueschingen Postkartenmotiv ein Jahr verhüllt

Stadtkirche St. Johannerhält AußensanierungPutz fällt teils ingroßen Stücken abArbeiten werden auf650 000 Euro taxiert

Donaueschingen – Es sind keine günstigen Jahre für die Pfarrgemeinde Dreifaltigkeit. Die Immobilien verlangen nach Sanierung und Modernisierung. Während man sich zur finanziellen Entlastung von nicht mehr gebrauchten Gebäuden wie etwa Pfarrhäusern, dem Elisabethenhaus oder dem Sternensaal getrennt hat, belasten die benötigten Immobilien den Kirchenhaushalt. Eine neue Baustelle kommt nun hinzu: Nach millionenschwerer Innensanierung der Stadtkirche bis 2009 steht nach 30 Jahren wieder eine erneute Außensanierung für 650 000 Euro an. Man hofft Architekt Alexander Schmid rechnet damit, dass das böhmisch-barocke Postkartenmotiv wohl ein Jahr verhüllt bleibt.

Schon vor der Sanierung des Residenzbereichs seien die ersten Schäden sichtbar gewesen und zunehmend sei auch Putz auf den Kirchplatz gefallen, sagt Architekt Alexander Schmid, der zuletzt die Sanierung der Donauquelle betreute. "Mit dem Hubsteiger haben wir aus Sicherheitsgründen immer wieder lose Teile abgenommen, teilweise sind diese quadratmetergroß." Da sich eine Sanierung nicht mehr weiter aufschieben ließ, um weitere Schäden durch Wasser und Frost zu vermeiden, nahm der Stiftungsrat im Herbst die Maßnahme in den laufenden Haushalt auf.

Das Gerüst wurde am Dienstag gestellt, damit die Arbeiten beginnen können. Erst muss das imposante Gebäude auf lose Stellen abgesucht werden. Der lose Putz wird dann abgeschlagen und ein neuer, 40 Millimeter dicker Putz aufgetragen werden. "Dies geschieht in zwei, drei Lagen. Dazwischen liegen bis zu sechs Wochen Trocknungszeit", sagt Schmid, der daher mit bis zu einem Jahr Bauzeit rechnet, zumal noch weitere Arbeiten an Natursteinen und Blechen anstehen. Auch die Zifferblätter müssen abgenommen werden, weil hinter den Uhren der Putz bröckelt.

Kirchensanierungen

St. Johann: Die 2009 abgeschlossene Innensanierung belief sich auf rund 2,2 Millionen Euro.

Stützmauer: Mehrere hunderttausend Euro kostete die Sicherung und Sanierung der Stützmauer zur Donauquelle hin. Hier beteiligte sich die Stadt mit einem hohen Zuschuss: 420 000 Euro.

St. Marien: Hier wurde zuletzt die Walcker-Orgel für 70 000 Euro saniert. Eine verbesserte Lautsprecheranlage ist geplant. Das Marienhaus neben der Kirche soll komplett modernisiert werden.

St. Blasius Aasen: Bis Herbst 2014 wurde die Kirche für über 300 000 Euro saniert.

St. Hilarius Heidenhofen: Für 612 000 Euro wurde die 300 Jahre alte Kirche saniert. Zur Finanzierung wurde das benachbarte Pfarrhaus verkauft.

St. Sebastian Hubertshofen: Die Sanierung von Kirche und Orgel ist mit 270000 Euro veranschlagt.

St. Johannes in Pfohren: Über 800 000 Euro soll die Generalsanierung der Kirche St. Johannes des Täufers in Pfohren kosten. Der erste Bauabschnitt ist von der Diözese nun genehmigt und soll nun beginnen. Er verschlingt 260 000 Euro.

St. Mauritius Grüningen: In Grüningen sollen in diesem Jahr Chorraum, Beleuchtung, Elektroinstallation, Beschallung sowie die Heizung der Kirche saniert werden. Das Erzbischöfliche Bauamt hat Kosten in Höhe von 71 855 Euro ermittelt.

St. Andreas Neudingen: Die anstehende Orgelsanierung kostet 40 000 Euro.

St. Vitus in Aufen: Wegen Schimmelbefalls muss hier derzeit saniert werden. 70 000 Euro wurden für das Nötigste investiert. Der Rest muss über Spenden finanziert werden.

Diese Maßnahmen sind ausschließlich nur durch Spendenunterstützung möglich. Auch ohne vertragliche Verpflichtung bezuschusst die Stadt die Baumaßnahmen in der Regel mit zehn Prozent. Berechnungsgrundlage sind die Baukosten minus Baukostenzuschuss der Diözese. Bei Kirchenuhren ist man vertraglich mit 50 Prozent dabei. (gvo)