Donaueschingen Polizei sucht nach Zeugen des schweren Unfalls

Wie berichtet, kam es am Donnerstag, zwischen 18.30 und 19.15 Uhr, auf dem Verbindungsweg zwischen Wolterdingen und Brigachtal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum prallte und schwer verletzt wurde. Nun sucht die Polizei nach Augenzeugen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Laut Aussage des 23-jährigen Fahrers war ihm ein Fahrzeug entgegengekommen, sodass er gezwungen war, auszuweichen, dabei ins Schleudern geriet und letztlich gegen den Baum prallte. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu Fahrzeugen machen können, die die Strecke während des Unfallzeitraums befahren haben und möglicherweise mit dem Unfallgeschehen in Verbindung zu bringen sind. Hinweise an die Verkehrspolizeidirektion Zimmern o.R. unter Telefon 0741/348790.