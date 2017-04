Wer die Polizistenlaufbahn einschlägt, wird im Laufe seines Beamtendaseins einiges erleben, was er sich vor der Berufswahl so sicherlich nicht erträumt hat. Schreckliche Bilder bei Unfällen bleiben keinem erspart, renitente Herrschaften in allen Lebenslagen auch nicht und das Kuriositäten-Kabinett wird so manche gesellige Runde erheitern. Eine dieser eher netten Episoden erlebte eine Polizeistreife jüngst in Pfohren, die sich unverhofft sprichwörtlich im falschen Film wähnte.

So richtig ins Zeug werfen sich die Pfohrener in diesem Jahr. Schließlich feiert das Dorf die erste verbriefte urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahren. Neben Festakt und großem Mittelalterfest an der Entenburg im Sommer laufen noch weitere Aktionen, um dem Jubiläum gerecht zu werden. Dazu zählen die Filmaufnahmen unter der Regie von Ralf Schneckenburger. In mehreren Szenen werden historische Etappen und Episoden der Dorfgeschichte mit Pfohrener Laiendarstellern nachgestellt, die dann ihren Enkeln noch ihren Beitrag im Jubiläumsfilm zeigen können.

Neben der kaiserlichen Entenjagd, waschenden Frauen an der Donau, gemütlichen Abenden in einer Bauernstube oder der historischen Urkundenunterzeichnung gehört zum Skript auch ein Löscheinsatz vor der Gründung einer organisierten Feuerwehr, die es seit 151 Jahren in Pfohren gibt. So rückten die Bauern-Darsteller mit Strohhut, kariertem Holzfällerhemd und in dicken Manchester-Hosen an, um mit einer historischen Spritze zum Brand in Franz Scherers Tenne an der Donaustraße zu eilen, wo eine Dampfmaschine für die reale Kameraoptik sorgte.

Alles wirkte offensichtlich so echt, dass in der Kameralinse plötzlich Personen auftauchten, die da zeitgeschichtlich nicht hingehörten: die Polizeistreife, die bei der heftigen Rauchentwicklung nach dem Rechten sehen wollte.