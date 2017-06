vor 31 Minuten Renate Koloczek Donaueschingen Piloten starten zu Rundflügen mit krebskranken Kindern

Neue Höchstmarke beim 13. Flugtag für krebskranke Kinder, ihre Geschwister und Eltern: Zu mehr als 30 Flügen starteten die 15 Piloten. 59 Jugendliche und 16 Erwachsene kamen so in den Genuss, den Bodensee, den Schwarzwald oder sogar das Southside Festival in Neuhausen ob Egg aus großer Höhe zu erleben.