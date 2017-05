Donaueschingen Pfohrener Schüler bauen Bumerangs

Workshop der Hector Kinderakademie Schwarzwald-Baar an der Grundschule i

Pfohren – Wer beim Thema Bumerang ausschließlich an Australien denkt, der wurde an der Grundschule in Pfohren eines Besseren belehrt: Andreas Auer führte im Rahmen der Kinderakademie Schwarzwald-Baar durch einen Workshop, der sich mit der Geschichte, der Physik, dem Bau und dem Wurf der Sportgeräte beschäftigte. Sieben Kinder trafen sich dazu schon Morgens im Werkraum der Grundschule Pfohren, um unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Bumerangs zu bauen.Und das kann ganz schön dauern: Bis zu drei Stunden waren alle mit Sägen, Feilen und vor allem Schleifen der Flügel beschäftigt, denn das sorgt erst für Auftrieb und zwingt die Bumerangs auf deren Rückkehrflug. Wie bei einem Flugzeugflügel entsteht über der profilierten Oberseite eine Auftriebskraft, die das Sportgerät im Flug auf die charakteristische Kreisbahn zwingt.Auch auf die Dicke des verwendeten Holzes kommt es an und natürlich darauf, ob jemand Links- oder Rechtshänder ist.

Trotz der vielen Arbeit waren sich alle Teilnehmer einig: „Ich konnte nicht glauben, dass das mit dem Bumerang tatsächlich funktioniert. Aber die Arbeit hat sich mehr als gelohnt“, strahlte ein Teilnehmer. Sein Freund dagegen freute sich besonders aufs Werfen, das leider aufgrund des trockenen aber sehr böigen Windes etwas zum Glücksspiel wurde.

Andreas Auer, Abteilungsleiter Bumerang bei der Turngemeinde Stockach, baut und wirft seit 1996 Bumerangs und war 2002 schon mal deutscher Meister im Bumerangwerfen. Er erklärte zum Werfen zuerst die Grundlagen: Wie muss ich zum Wind stehen und warum man den Bumerang senkrecht halten muss und nicht horizontal. Auch in seine umfangreiche Sammlung erhielten die Kinder einen Einblick: In allen Formen und Farben gibt es heute moderne Sportbumerangs, nicht zu verwechseln mit den ursprünglichen Jagdwaffen verschiedener Völker der Erde.

Nach einigem Üben klappte das Werfen dann richtig gut. Die Teilnehmer stellten sich in einer Reihe auf und warfen nacheinander ihre selbstgebauten Bumerangs. Wenn man den sprichwörtlichen Bogen erst mal raus hatte, flogen sie schöne Runden und kehrten auch wie auf wunderbare Weise wieder zu ihrem Werfer zurück. Bei ausreichendem Interesse findet im kommenden Frühjahr wieder ein Kurs statt.

Mehr zum Thema Bumerangs auf der Website des deutschen Bumerangclubs: www.bumerangclub.de