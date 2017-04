Pfohren Pfohrener Musiker rühren die Werbetrommel für Donaumusikfest

Das erste Donaumusikfest findet vom 25. bis zum 28. Mai auf der Festwiese in Pfohren statt. darauf werden jetzt Autofahrer in Donaueschingen unübersehbar hingewiesen.

Alexander Seckinger und Ralf Schick von der Feuerwehrkapelle nutzten die gute Witterung, um die Werbebanner im Eiltempo an den dafür vorgesehenen Stellen zu befestigen: an den öffentlichen Plakatierungsstellen in der Friedrich-Ebert Straße, an der Abbiegung Hindenburg-Ring in Richtung neuer Wolterdinger Straße und am Pferdekreisel. Zwei Wochen lang werden die Autofahrer nun an ein Top-Event im blasmusikalischen Frühling der Stadt erinnert. Anschließend ist geplant mit den Werbebannern die Bevölkerung an anderen exponierten Stellen auf das Festival aufmerksam zu machen.