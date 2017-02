Pfohrener Jubliäums-Festplatz erhält Konturen

Das große Jubiläumsfest zur urkundlichen Ersterwähnung Pfohrens vor 1200 Jahren rückt in großen Schritten näher. Höhepunkt nach dem offiziell Festakt am 3. Juni wird das mittelalterliche Festwochenende vom 29. Juni bis 2. Juli. Und dieses erhält immer schärfere Konturen. In der jüngsten Sitzung diese Woche stellte Ortsvorsteher Gerhard Feucht dem Festkomitee eine erste Planung des Festplatzes rund um die Entenburg (grün) vor. Im blauen Sektor werden die Handwerker und Händler platziert und im orangenen Bereich das Lager der Gruppen, die das mittelalterliche Leben darstellen werden. Im geben Bereich finden sich die Zelte der Vereine um die große Bühne. In einer Vereinsbesprechung am 15. März steht die Planung zur Diskussion. Möglicherweise wird dann der ein oder andere der elf mitmachenden Vereine sein Bewirtungszelt in einem der anderen Bereiche aufschlagen. Bild: Günter Vollmer